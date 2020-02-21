針對氣球效應又采取“抓鼴鼠”對策……要把全國納入限制地區嗎？. February. 21, 2020 07:51. . 20日，韓國政府將水原的靈通、勸善、長安區，安養的萬安區、儀旺市等京畿西南部的5個地區指定為調整地區，並加強了住宅擔保貸款比率和轉售限制等限制。這些地區是上周公寓價格上升率超過2%等出現價格暴漲現象的地區。為打擊違反房地產實際交易法、變相贈與等非法行為，還決定新設由特別司法警察等組成的專門組織。 這是政府自去年12·16對策出臺後時隔兩個月再次出臺房地產價格穩定對策，也是現政府執政以來的第19次。12·16房地產對策縛住超出9億韓元的住宅金融貸款並提高稅收後，找不到地方的資金湧向首都圈南部，出現了價格暴漲的“氣球效應”。於是，政府又拿出了對策。如此壹來，如果每次房地產價格上漲都僅僅依靠調控，就如同“抓鼴鼠"壹樣，全國上下要麽用調控來覆蓋，要麽全盤監控全民的房地產交易。 文在寅總統在上個月7日的新年賀詞中說，“絕對不會在與房地產投機行為的鬥爭中輸掉”，在14日的記者會上又強調，“將密切關註氣球效應，隨時推出彌補對策”。政府穩定房地產價格的決心非常強烈，但政府不斷出臺完善政策，反過來說明政府的房地產政策沒有實效。就此次2·20對策，由於面臨議會選舉的執政黨表示反對，政府搖擺不定，進壹步加劇了房地產市場的混亂。 在此次對策前後，仁川和京畿道安山、山本等脫離政府目標的地區的房價正在動搖。如果房價上漲就進行限制，如果其他地區房價上漲就再次進行限制，出現了惡性循環。如此壹來，房價的上漲將擴散到整個首都圈，像盧武鉉政府時期壹樣，將重蹈全國大部分主要城市都被指定為投機過熱地區的覆轍。盧武鉉政府雖然提出了比任何壹屆政府都要強有力的房地產限制對策，但是5年間首爾公寓價格上升了57%。是不是未能從過去的失敗中學到經驗，重復錯誤的政策，希望從頭開始從根本上重新設計房地產對策。

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