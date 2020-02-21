青瓦臺宴請《寄生蟲》主創用的也是“炸醬烏龍面”，文總統“是妻子呈獻的”. February. 21, 2020 07:51. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統20日邀請以奉俊昊導演為首的電影《寄生蟲》主創人員前往青瓦臺共進午餐，他表示“將化解不平等作為最優先施政課題，但遭到很多人的反對，政策無法立竿見影，心急如焚”。 對於電影《寄生蟲》在奧斯卡頒獎典禮上獲得4冠王，文在寅總統表示：“這份榮耀為因新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)疫情而陷入困境的韓國國民帶來了極大的自豪感，給了國民很大的勇氣。對此表示特別感謝。”制作方E&A代表郭信愛、編劇韓進元、演員宋康昊、李善均、趙汝貞、朴素丹等出席了當天的午餐會。 特別是文在寅總統表示：“我對《寄生蟲》所展現的社會問題深表同感。不平等現象變得非常堅固，甚至讓人感覺像是新的階級。”同時，他還表示，將加大對電影學院的支持力度，切實給予支持，但絕不會幹涉電影創作。對此，奉導演回答道，“聽了總統的這一番長談，我陷入了沖擊漩渦之中。因為平時對某些滯銷話題有主題意識，現在好像都一一解開了。” 文總統的夫人金正淑女士出席的當天午餐菜單中，還出現了在電影中象征貧富差距的“炸醬烏龍面”。文在寅總統介紹說：“這是妻子獻給包括奉導演在內的大家的炸醬烏龍面。” 另一方面，青瓦臺相關人士在被問到“在COVID-19確診患者不斷增加的情況下，有沒有討論過推遲《寄生蟲》主創人員宴請午餐”時，表示“從未聽說過這樣的討論”。

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