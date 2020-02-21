現代信用卡推出數字特色卡. February. 21, 2020 07:52. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 現代信用卡20日表示，針對在互聯網、移動等普及化的環境下成長的“數字土著世代”，將推出新產品“數字愛好者(Digital Lover)”卡。 由“基本”“訂閱”“禮品”三層構成的數字愛好者卡，對YouTube Premium、Netflix等數字服務都有優惠。 從2層開始可以得到國內外的購物優惠和旅遊及文化優惠，從3層開始可以得到個人定制優惠等。 作為數碼專用商品，從申請信用卡到明細表查詢等所有過程都只能在現代信用卡應用程序中進行。

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