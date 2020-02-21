柳賢振在多倫多隊完成首次現場投球. February. 21, 2020 07:52. by 李憲宰 uni@donga.com. “怪物投手”遇上“怪獸的兒子”會發生什麽事情呢？ 新賽季成為美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊的新王牌的“韓國怪物”柳賢振(33歲)首次與隊內最有潛力的選手弗拉基米爾•小格雷羅(21歲•照片)展開了對決。這是20日在美國佛羅裏達州達尼丁TD球公園附近訓練場舉行的春訓上發生的事情。 柳賢振當天進行了首次現場投球。這是在進入實際比賽之前，把擊球手放在擊球位上像實戰一樣投球的訓練。 這是隊內王牌的第一次現場投球，因此包括主教練查理爾•蒙托約在內的很多教練組成員都觀看了訓練。在候補投手踏板上扔了25個球後踏上投手踏板的柳賢振，在面對特奧斯卡爾•埃爾南德斯、蘭德爾•格裏奇、魯本•特哈達、小格雷羅等隊友時，共投出了25個球。 最精彩的是柳賢振和小格雷羅青之間的對決。小格雷羅是有著“怪獸”綽號，曾風靡一時的巨炮手弗拉基米爾-格雷羅的兒子。格雷羅在球員時期共擊出了449個本壘打，他經常不挑好球和壞球，轟出大炮本壘打。 繼承父親遺傳基因的格雷羅在進軍美國職棒大聯盟的第一年即去年就擊出了15個本壘打，顯示出了作為新一代本壘打擊球手的可能性。在去年的全明星賽上，他在本壘打大賽上足足轟出91個本壘打，發揮出了怪力。 柳賢振的第一個投球讓小格雷羅出現了空揮。柳賢振從第一球開始就投出了標誌性的變速球。球像直球一樣進入身體一側後突然迅速下沈，球棒被球打亂了節奏。此後，小格雷羅也沒能準確擊中柳賢振的球。接連出現了打偏的騰空球和界外球。輪到自己的時候，小格雷羅似乎有些無奈地笑了一下，離開了擊球席。 在聖路易斯紅雀隊時期曾與柳賢振交手過的格裏奇也對柳賢振的投球豎起了大拇指。格裏奇說：“向我投球時，柳賢振混合運用了變速球、曲線球和快速球等。他是一位懂得如何投球的選手。無論處在哪個擊球數上，都能用曲線球或變速球投進好球區。” 面對4名擊球手共投出25個球的柳賢振在候補投手席上再投出10個後結束了訓練。共投了60個球的柳賢振補充說，“在訓練營結束時，投球數會增加到80個。今天為了不被隊友擊中球，在投球運用方面費盡了心思。” 柳賢振將再進行一次現場投球訓練，然後參加表演賽(季前賽)。多倫多隊的首場季前賽定於23日進行。

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