孫興慜右臂骨折或將長時間遠離賽場. February. 20, 2020 08:12. by 鄭潤哲記者、趙應亨記者 trigger@donga.com,yesbro@donga.com. “我這賽季已經不指望孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)了，也許我們的新聞官足夠樂觀，認為他還能踢幾場比賽，但我並不這麽認為。” 18日，熱刺主帥何塞•穆裏尼奧出席了歐足聯冠軍聯賽(UCL)16強首回合比賽的正式記者會，他的表情非常暗淡。記者會之前，球隊方面發布了“右臂骨折的孫興慜將在本周接受手術，之後幾周內集中進行恢復訓練”的公告。不過穆裏尼奧說：“俱樂部撰寫公告的方式非常妥帖，不過如果要是讓我來寫的話，我也許會寫一些不同的東西。”甚至預想到了“賽季出局”。托特納姆熱刺隊本賽季英超(EPL)最後一場比賽將在3個月之後的5月17日進行，對手是水晶宮隊。 16日，孫興慜在與阿斯頓維拉隊的聯賽比賽(熱刺隊3比2獲勝)上，開場僅31秒就與對方後衛埃茲裏•孔薩相撞，導致右臂受傷。在前鋒哈裏•凱恩(腿筋傷)長期缺陣的情況下，孫興慜作為唯一一名前鋒上場(包括補時100分鐘)，並發揚了攻入2球的鬥誌。孫興慜在受傷的情況下依然表現出色，並入選英超第26輪最佳11人陣容。 大多數英國媒體認為，孫興慜的術後恢復時間為6至8周。江南JS醫院院長(前韓國足球代表隊主治醫生)宋俊燮表示：“比起骨裂錯位，應力斷裂(線形骨折)需要8周左右的恢復時間。線形骨折會非常疼，孫興慜的精神力真的很強。”忍痛堅持比賽，會不會讓傷病惡化？對此，宋院長表示：“足球運動員的體重會向腿部傾斜，因此如果骨折後胳膊沒有受到進一步的沖擊，情況就不會惡化。” 孫興慜曾在2017年6月多哈舉行的俄羅斯世界杯預選賽中右臂骨折。當時在首爾慶熙大學醫院接受手術，兩個多月後重返英超賽場(2017~2018賽季揭幕戰)的孫興慜表示，“非常想念馳騁在球場上的感覺。”歸隊後，孫興慜曾一度纏著繃帶或戴著護具參加比賽，直到去年夏天才拆掉插進右臂的鐵芯(見表)。 專家們預測，孫興慜的傷勢與以往不同。3年前，右臂前腕(從胳膊肘到手腕)的骨頭肘部受傷。中央大學醫院康復醫學科教授徐京默(音)表示：“骨折的地方很難再次骨折。因為在恢復的過程中，骨頭中間會生出津液，變厚。這次的骨折部分可能是靠近手腕一側的骨頭。” 曾兩次右臂受傷的孫興慜有可能會產生心理陰影。似乎還需要得到康復醫療人員和心理醫生的幫助。仁荷大學教授(體育心理學)金炳俊建議說：“反復受傷的選手們會經歷憤怒、拒絕(回避狀況)、接受(投入康復)等階段。為了讓運動員快速度過憤怒和拒絕的階段，應讓其擁有積極的心態，為了復出後的東山再起，有必要進行思想訓練。 孫興慜最近受到了對方後衛的集中牽制。有分析認為，在激烈的身體對抗中受傷的危險性正在增大，因此需要制定相應的對策。韓國體育政策科學院成奉柱博士表示：“孫興慜需要仔細觀察像柔道選手一樣在下落時將身體卷成圓圈，以緩解沖擊等方法。另外，手術後需要通過平衡訓練來保持雙臂的肌肉功能。” 孫興慜的受傷對熱刺隊和即將參加卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽的韓國足球代表隊來說都是不利因素。另外，如果恢復遲緩，根據今年夏天的兵役特例進入基礎軍事訓練的日程也會受到影響。19日，《標準晚報》等部分英國媒體報道說：“孫興慜將回到韓國接受右臂手術。”在這種情況下，孫興慜很有可能再次前往3年前接受手術的醫院。 另外，部分韓國粉絲還前往與孫興慜發生沖突的阿斯頓維拉隊球員孔薩的照片墻等，留下惡意留言，引發了爭議。

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