中國國家衛健委：“COVID-19存在氣溶膠傳播可能性”. February. 20, 2020 08:12. by 尹完準 zeitung@donga.com. 在中國保健當局(衛生局)中的最上級機關首次正式承認了通過氣溶膠(大氣中漂浮的微小粒子)傳播新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)的可能性。 中國國家衛生健康委員會(衛健委)在19日發布的《COVID-19診療方案(第六版)》中就傳播途徑表示，“在相對封閉的環境下，如果長時間暴露在高濃度的氣溶膠中，病毒通過氣溶膠傳播的可能性較大。” 衛健委在4日發布的診療方案(第五版)中表示，“氣溶膠傳播途徑尚不明確。”但此後，專家和一些地方政府提出了通過氣溶膠傳播的可能性。8日，上海市政府曾表示，“COVID-19主要傳播途徑確定為通過飛沫(唾液)的直接傳播、氣溶膠傳播、接觸傳播。”但第二天的9日，衛健委反駁稱“沒有證據顯示病毒可通過氣溶膠進行傳播”，引發了爭議。 飛沫相對較重，通常無法超出2米範圍，而氣溶膠相對輕巧，傳播距離較遠。通過留在辦公室等密閉室內空間的氣溶膠，有可能發生集體感染。 衛健委還刪除了只適用於湖北省的“有肺炎癥狀的臨床診斷患者”分類條款。13日，湖北省將列入這一項目的患者包括在確診患者中，僅一天時間，湖北省的患者就增加了14840人。 但有人指出，如果采用新診療方案，湖北省也沒有必要將臨床診斷患者包括在確診患者中，因此，從統計上來看，此舉是不是為了減少湖北省的患者規模。

한국어