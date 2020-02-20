青瓦臺：“全部接受企業界有關新冠病毒肺炎疫情的建議”. February. 20, 2020 08:13. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統19日就新型冠狀病毒肺炎表示：“有必要大幅加強社區感染應對體系，構築切實的防禦網”，“需要對醫院、療養設施等脆弱設施和教堂等大眾利用設施加強防疫。”文在寅此前提到過新冠病毒肺炎疫情可能結束，並壹直集中精力發展經濟，但在大邱發現大量確診病例後，再次下令加強防疫工作。 文在寅當天在邀請全國市、道教育監的座談會上表示：“今天接到了確診患者大幅增加的報告。” 文在寅表示：“大邱現在處於非常時期，但類似的情況可能到處都有，希望學校當局也保持高度警惕”，“雖然學校停課和延期開學的情況正在減少，但孩子們的安全是最重要的。” 青瓦臺當天就新冠病毒肺炎疫情表示，決定全盤接受大企業總裁和首席執行官們13日在與文在寅總統舉行座談會時提出的16項建議，並表示，“期待企業也相信政府，切實落實在新冠病毒疫情發生前預定的投資”。這是青瓦臺親自出面再次要求企業擴大投資。 青瓦臺接受的經濟界建議事項有：降低航空運輸關稅、韓中貨物運輸最大程度便利化、制定中小企業和小工商業者的稅制和財政對策等。針對作為刺激內需的方案，三星電子副會長李在镕邀請的晚上會餐活性化壹事，青瓦臺表示，將積極宣傳自律會餐與每周52小時工作制沒有關系。 此外，文在寅總統9日訪問忠南牙山傳統市場時，有壹商人因為說道“（景氣）像乞丐壹樣”而遭到親文在寅強硬支持層的猛烈攻擊。青瓦臺表示，文在寅總統當天就此表示“遺憾”。青瓦臺發言人姜敏錫表示：“文總統說‘讓我為這家小菜店老板代言吧’”，“（文總統）認為這是平民化、灑脫的表述，完全沒有惡意，是經常使用的情況。” 但是，對於“文在寅總統是否要求支持者保持克制”的提問，青瓦臺回答稱：“只是對小菜店老板陷入困境感到難過，而不是對支持者作出的反應。”

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