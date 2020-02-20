通過韓國衛星追蹤微細顆粒物的移動路徑. February. 20, 2020 08:12. by 尹新英 東亞科學記者 / 庫魯=圭亞那聯合采訪團 ashilla@donga.com. 當地時間18日晚7時18分（韓國時間19日上午7時18分），南美法屬圭亞那的圭亞那航天中心控制室緊張異常。因為韓國自主研發的海洋及環境觀測靜止軌道衛星“千裏眼2B”號搭載在歐洲運載火箭“亞利安5”上發射。“千裏眼2B”號在發射31分鐘後的7時49分從發射體分離，6分鐘後的7時55分，與澳大利亞的亞薩拉加控制站成功通信。這是發射成功的信號。控制室低聲歡呼慶祝成功。 “千裏眼2B”號是在韓半島上空約3.6萬公裏的上空，像拍攝視頻壹樣實時觀測韓半島周邊地區大氣環境的世界上第壹顆靜止軌道衛星。它搭載的環境傳感器將在10年內對二氧化氮、二氧化硫、臭氧等形成微塵或引發氣候變化的大氣汙染物進行精密測定。微細顆粒物在東北亞哪個地區如何形成，通過何種途徑越境，都可以查得壹清二楚。國立環境科學院長張允石（音譯）表示：“現有的衛星每天可以觀測環境壹到兩次，但‘千裏眼2B’號白天可以持續觀測12個小時，因此可以更加詳細、準確地掌握微細顆粒物的路徑。” 它們還具有嚴密監視海洋環境的功能。搭載的海洋傳感器不僅可以觀測到赤潮、褐潮、綠潮、銅藻等的發生，還可以實時監控海洋垃圾投棄現狀和汙染物移動現狀。它可以探測到海霧或海冰的發生情況，事先發出警告，監測漁場，對漁業也有所幫助。韓國海洋科學技術院海洋衛星中心負責人柳柱炯（音譯）表示：“大洋的水溫可以對研究多年不斷上下變化的厄爾尼諾和拉尼娜等國際海洋環境變化做出貢獻。” 韓國航空宇宙研究院院長任哲浩（音譯）表示：“經過幾個月的試運行後，海洋傳感器和環境傳感器將分別從今年10月和明年1月開始正式展開觀測任務。” “千裏眼2B”號是2018年12月發射的氣象觀測靜止軌道衛星“千裏眼2A”號的雙胞胎衛星。隨著自主開發兩顆靜止軌道衛星，韓國確保了靜止軌道衛星及相關軟件開發技術。政府計劃將掌握的技術用於研究機關及民間企業開發靜止軌道衛星。科學技術信息通信部第壹次官鄭炳善（音譯）表示：“將推進技術轉讓，使民間能夠利用公共研究結果”，“為鼓勵民間企業參與，政府將帶頭創造衛星需求。” “千裏眼2B”號是科學技術信息通訊部、環境部、海洋水產部的多部門合作事業，從2011年開始開發。由韓國航空宇宙研究院總管，韓國海洋科學技術院和韓國航空宇宙產業、美國壹太空公司、法國空中客車公司等參與了開發。

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