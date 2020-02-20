“全靠QLED”……三星電子連續14年占據全球電視機市場首位. February. 20, 2020 08:13. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星電子連續14年占據全球電視機市場首位。這得益於高端產品群——量子點發光二極管（QLED）電視機的出色表現。有評論認為，在中國低價產品攻勢下，該品牌在保持銷量的同時，還順利開拓了高端市場。 LG電子去年第四季度（10∼12月）在有機發光二極管（OLED）電視市場也首次突破100萬臺。 據市場調查機構“IHS Markit”19日透露，三星電子去年在全球電視機市場的銷售額中占30.9%，從2006年開始壹直保持著市場占有率第壹的記錄。特別是三星電子去年首次實現了30%的市場占有率。LG電子（16.3%）、索尼（9.4%）和海信（6.4%）等緊隨其後。 從銷量來看，三星電子去年以19.8%的占有率位居第壹。LG電子以12.2%位居第二。中國企業TCL（9.2%）、海信（7.8%）、小米（5.8%）緊隨其後。 在三星電子電視機總銷量中所占比重每年都在增加的QLED電視機帶動了好業績。數據顯示，去年QLED電視機銷量達到532.3萬臺，比上年（259.9萬臺）翻番。去年全世界QLED電視機銷售量約為597萬臺，這意味著在該市場銷售的電視大部分都是三星電子的產品。QLED電視機以清晰的畫質為特征，QLED 8K的像素是現有超高清（UHD）電視的4倍，達到3300萬以上。 隨著高端產品銷量的增加，三星電子自然而然地在高價、超大型屏幕市場也繼續保持了市場占有率優勢。 在電視機市場上，高價產品壹般是指價格在2500美元（約合297萬韓元）以上的產品。三星電子去年在高價電視機市場銷售了壹半以上（52.4%）。與排在第二位的索尼（24.7%）的差距也擴大到了壹倍以上。 在屏幕大於75英寸的超大型電視機市場上，以銷售額為準，三星電子去年的占有率為49.6%，大幅領先排在第二位的索尼（19.1%）。這意味著，世界每兩臺高價、超大型電視機中，就有壹臺是三星產品。 有評價稱，去年韓國企業面對來自中國的低價攻勢，開拓高端市場的戰略奏效。以去年各國的出貨量為基準，中國為33%，超過了韓國（32.1%）。但以金額為準，市場占有率最高的是韓國（47.2%）。 LG電子去年第四季度（10∼12月）在OLED電視機市場也創下了史上首次銷售100萬臺的紀錄，從而加速了高端市場競爭。LG電子自2013年推出OLED電視機後，去年累計出貨量超過了500萬臺。特別是在去年全部OLED電視機銷售量（299萬臺）中，LG產品所占的比重為55.2%（165萬臺）。業界預測，到2023年，LG電子OLED電視機的年出貨量將達到1000萬臺。 專家們預測，今年歐洲杯2020和東京奧運會等大型體育賽事的舉辦，將推動高端電視市場的發展。三星電子的方針是，以QLED 8K產品群為龍頭，繼續保持高價產品市場的優勢。三星電子相關人士解釋稱：“今年舉辦大型體育賽事時，高畫質產品群的銷量可能會增加，因此將繼續實施高端戰略。”

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