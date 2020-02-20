戰勝特納的泰迪. February. 20, 2020 08:13. . 一群狗聚集在有桌子的室內。坐在紅色安樂椅上的白色泰迪被各種各樣的狗圍著。泰迪把一只腳放在面前展開的書上，遠遠望去，泰迪的眼神使人聯想到陷入沈思的人。 繪制這幅畫的愛德溫•蘭塞爾是一位美術神童，他13歲時就在英國皇家學院舉辦展覽。24歲時被選為奧斯卡會員，5年後成為那裏的教授。這比24歲成為準會員，32歲成為教授的約瑟夫•馬洛德•威廉•特納更早取得了成功。然而，這幅動物畫卻給當時作為風景畫家享有最高聲譽的特納帶來了恥辱。1840年皇家學院的展覽共展出了超過1200幅作品，但當時65歲的大師特納和38歲的年輕畫家蘭塞爾的畫作引起了人們的關註。看過畫的評論家們的反應形成了180度大轉彎。特納的四幅作品中還包括了《奴隸船》，這是一幅描寫在臺風肆虐的大海中，因錢被扔下船的奴隸的畫。特納的主題讓人很不舒服，而且畫的形態也不明顯，看過他畫的人指責他是個精神失常或糊塗的畫家。而評論家對蘭塞爾的畫作則稱贊說，他們認為這是一幅“很好地顯示狗表情的傑作”，而且給出了繪畫的技術、創意、色彩、結構、細節描寫等都十分完美等很好的評價。特別是對於非常喜歡小狗的維多利亞女王來說，這完全是一幅“取悅自己品味”的畫。蘭塞爾很快成為女王最寵愛的畫家，10年後還榮獲騎士爵位。 事實上，這幅畫並不是純粹的動物肖像畫。這是對英國法律界的諷刺畫。坐在紅椅子上的泰迪象征著時任大法官的亨利•布羅姆。他雖然是主導了奴隸廢除法和選舉法修改等的進步政治家，但總是要與反對派同事鬥爭。畫家通過擬人化手法，隱喻機智地表現出通過一個法案是多麽重要和艱難的事情。美術評論家

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