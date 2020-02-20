“坐車”（TADA）被判合法……需要開創共享經濟與相生社會的智慧. February. 20, 2020 08:14. . 在昨天舉行的“坐車”案壹審中，法院對涉嫌違反《客運汽車運輸事業法》而被起訴的索卡代表李在雄、VNC代表樸在旭（均為音譯）和相關法人宣告無罪。“坐車”是壹種利用智能手機應用軟件，可以呼叫帶有司機的11座面包車的服務。檢方認為該服務是沒有執照、實際上從事出租車運營的“非法呼叫出租車”，起訴了李在雄代表等，而“坐車”方面則反駁，屬於“合法租車”經營，因此沒有問題。雖然今後的最終判決還有待觀察，但壹審法院站在“坐車”方壹邊，作為第四次產業革命的重要壹環——振興共享經濟的拐點，意義重大。 雖然根據此次法院的判決，“坐車”摘掉了非法的標簽，但轎車共享服務要實現穩定，仍有任重道遠。因為去年年底國會修改了《客運汽車運輸事業法》，規定如果租車企業不是出於旅遊目的就不能營業，甚至通過了相關常任委員會。這壹法律規定如果想要從事共享轎車事業，必須支付社會貢獻金，並另行獲得平臺經營者的特殊許可，因而也被人稱為《“坐車”禁止法》。 技術變革帶來的新服務的引入與現有制度的沖突，以及與依靠現有制度來維持生計的工人或經營者的沖突，這是在所有創新領域幾乎都有發生的現象。即便如此，也不能將持反對立場的利害關系者視為未來產業的絆腳石或犧牲品。 此次法院的判決應該成為國內消費者可以方便使用美國、中國乃至東南亞國家實行的轎車共享服務的契機。另外，正如許多與移動（Mobility）相關的風險投資企業所希望的那樣，共享經濟應該在更加自由的制度氛圍中得以搞活，並由此產生更多的新的工作崗位。 為此，政府在處理時首先要以全體國民的利益和未來產業的發展為根本。同時，要盡快建立健全相關制度，使相關運營商不再卷入法律爭議，可以安心開展經營。同時，應盡快制定實質性對策，減少社會、經濟脆弱階層——出租車營業從業人員遭受的損失。

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