來書店體驗一下“只屬於自己的滴濾咖啡”吧. February. 19, 2020 07:53. by 孫宅均 sohn@donga.com. “來書店享受咖啡吧。” 沒有比書和咖啡更好的夥伴了。到3月15日為止，在首爾廣津區INDEX書店舉行的咖啡體驗活動“完美滴漏”是能夠找到咖啡和書間幸福的組合的場所。 2017年在建國大學附近的集裝箱結構服裝購物中心建築3層開業的INDEX書店是打開木材推拉門進入後，立刻就能看出“這裏的經營者應該是設計師”的書店。以設計、建築、藝術領域書籍為主，讓人不禁產生“只靠銷售書籍就能運營”的想法。 以弘益大學附近的獨立書店“thanks books”的主人而聞名的著名設計師李基燮代表、發行設計雜誌《Graphic》的金光哲代表、字體設計師文字研究所所長金泰憲是INDEX書店的三位聯合創始人。李代表說：“弘益大學前和商圈性質不同，運營上確實有困難。我一直在思考如何走近讀者，最後終於達成共識，希望和書一起能找到只屬於自己的完美滴濾咖啡。” 在書店入口書架上擺放了用於制作滴濾咖啡的基本工具、各產地的咖啡豆樣品和值得推薦的最新咖啡相關書籍。書店還展出並銷售由艾雄、林振亞等5位插畫師設計的咖啡海報。負責咖啡活動的店長柳柱演(音)說：“參加入門實習班的會員們可以通過各種咖啡豆的蒙瓶試飲(Blind Tasting)，找到符合個人喜好的咖啡豆。” 李代表設計的INDEX書店內部的家具和地板都是由低廉的膠合板和金屬組合而成。但是在表面仔細塗上多層油膠(油性著色劑)，給人一種高貴的感覺。桌子上放著一杯咖啡和一本書。可以確認“完美的午後時光”到底是何種形象。

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