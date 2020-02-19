朴世莉和朴仁妃到底誰更偉大？. February. 19, 2020 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 朴仁妃(32歲)在16日結束的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽澳大利亞女子公開賽上奪得冠軍，並取得了職業生涯總計第20場勝利。在韓國選手中，這是繼取得25勝後退役的東京奧運會女子高爾夫代表隊主教練朴世莉(43歲)之後，第二位取得20場勝利的球員。 美國高爾夫媒體《高爾夫頻道》以此為契機，比較了爭奪韓國歷代最佳高爾夫選手的朴世莉和朴仁妃。 該報道以“在韓國選出最優秀的高爾夫選手就像在肯尼亞選出最好的馬拉松選手和在荷蘭選出最好的速滑選手一樣困難”為前提。 該報道評價稱，“朴世莉在韓國的地位就像神職一樣絕對”“她退役後仍然是一個備受尊敬的選手”。 該報道記述表示，特別是在韓國經歷外匯危機的1998年美國女子公開賽上奪冠，給韓國人帶來了自豪感，而且還表現出了可以超越高爾夫，融入韓國人生活的可能性。 據此間媒體報道，朴仁妃在2016年裏約熱內盧奧運會上獲得金牌後，已經可以與樸世莉相提並論。 朴仁妃也許不像朴世莉教練在1998年美國女子公開賽上奪冠時那樣讓韓國國民感動，但朴仁妃是唯一一位取得奧運會金牌的女選手。朴仁妃解釋說：“以奧運會金牌為契機，能夠受到國民對高爾夫的熱愛，感到非常榮幸。” 朴世莉教練在LPGA巡回賽中共取得25勝，其中5場是大滿貫賽事勝利，而朴仁妃在20勝中有7個是大滿貫賽冠軍。特別是朴仁妃完成了職業生涯全滿貫(更是金滿貫)，而朴世莉卻一直與賽季第一個大滿貫賽事—ANA錦標賽冠軍失之交臂。這就是朴仁妃要想在總勝場數上超過朴世莉，還需要獲得6個冠軍，但在冠軍含金量方面已經超越了朴世莉的說法出現的原因。 另外，朴仁妃2013年獲得過年度最佳球員，朴世莉教練則在1998年贏得最佳新人獎。 在賽季平均桿數獎方面，朴世莉教練2003年成為首位獲得該獎項的韓國球員，朴仁妃則在2012年和2015年兩次成功登頂。 在獎金王方面，朴仁妃在2012年和2013年兩度占據該榜單首位。 在LPGA總獎金方面，朴仁妃在265個大賽中以1568萬3289美元的成績排在了全體第4位(韓國選手第1位)。參加365個比賽的朴世莉以1258萬3713美元排在第9位(韓國選手第2位)。 如果說朴世莉作為開拓者打開了韓國選手進軍美國的大門，那麽朴仁妃則平定了LPGA巡回賽，算是成為了“世莉兒童(以朴世莉名字命名的高爾夫希望之星培育項目)”的代表選手。 最後，該報道引用了韓國高爾夫相關人士的話，稱“朴世莉和朴仁妃都是對韓國高爾夫的發展起著非常重要作用的人物，因此很難分出高低。這就像是比較美國的首任總統喬治•華盛頓和第16屆總統亞伯拉罕•林肯誰更偉大一樣。”

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