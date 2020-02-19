任鐘晳訪問阿聯酋的理由. February. 19, 2020 07:55. by 申나리, 黃炯? journari@donga.com,constant25@donga.com. 韓國外交部18日宣布，以前總統秘書室室長任鐘晳為團長的總統特使團將於18日至20日訪問阿聯酋(UAE)。部分人分析，受到共同民主黨選舉對策委員會加入邀請的任前室長是為了明確拒絕意向而選擇了訪問UAE。 外交部當天表示：“任前室長等特使團為了進一步加強今年迎來建交40周年的兩國間特別戰略夥伴關系，計劃會見阿聯酋政府的高層領導人，就兩國在政治、外交、經濟及國防等多方面的實際合作方案進行協商。”據悉，特使團將就阿聯酋和巴拉卡核電站等能源、國防相關問題和10月舉行的“2020迪拜世博會”上運營韓國館等問題進行協商。 但是，外交消息人士就任前室長參與特使團一事表示“決定有些突然”。民主黨內部有人分析說，這可能反映了任前室長避免加入選舉對策委員會的意圖。以李海瓚代表和李洛淵前國務總理為兩駕馬車的民主黨選舉對策委員會將於任前室長回國的20日成立。民主黨向宣布退出政界的任前室長提議參加首爾廣津的競選和湖南地區選舉對策委員長等，但任前室長拒絕了這一提議。但是黨內也有觀測稱，在選舉臨近之際，任前室長將以“白衣從軍”的形式參與支持遊說等。

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