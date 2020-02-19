索萊馬尼被清除後，朝鮮幾周內全面禁止使用手機 . February. 19, 2020 07:53. by 華盛頓=常駐記者 金正安 jkim@donga.com. 美國政府在1月份清除伊朗革命衛隊“聖城旅”司令卡塞姆·蘇萊馬尼之後，通過“全源情報（All Source Intelligence）”分析，不僅掌握了朝鮮國務委員會委員長金正恩的壹舉壹動，甚至連他的心思狀態也了如指掌。 分析結果顯示，金正恩在得知索蘇萊馬尼死亡消息後，受到巨大沖擊，同時表現出極度的不安，壹直逗留在平壤，主要致力於了解相關情況。據悉，朝鮮當局為了切斷外部信息，在幾周內全面禁止在朝鮮境內使用手機。美國政府有關人士當地時間17日對《東亞日報》表示：“這是美國情報機關合作調查的‘全源情報’分析結果。” “全源情報”通常是整合了包括人員渠道（HUMINT）、視頻信息（IMINT）、通信信息（SIGINT）在內的所有來源的信息。此前，雖然有分析認為，朝鮮領導層可能因美國清除蘇萊馬尼而受到沖擊，但美國情報當局動用包括人工情報在內的全部情報資產，甚至掌握了金正恩和朝鮮領導層的心理狀態，尚屬首次。對於“美國情報部門在朝鮮擁有多大程度的人工情報能力”的提問，政府相關人士回避具體回答，只是說：“這是我們擁有的情報資產之壹。” 據悉，根據情報分析結果，朝鮮領導層內壹度稱特朗普為“紙老虎”，但在蘇萊馬尼死亡後，這種說法完全消失。另壹位對朝消息靈通人士表示：“金正恩委員長似乎因為完全沒有想到蘇萊馬尼會被清除而感到極度恐懼”，“據我所知，朝鮮領導層傳出了特朗普總統不是紙老虎而是真老虎的說法。” 美國政府相關人士解釋說：“據掌握的情況，在蘇萊馬尼被清除之後，金正恩委員長進行經濟視察，也是為了收攏國內民心。”但該相關人士表示：“特朗普政府並沒有考慮到要對朝鮮發出警告，而選擇了清除索萊馬尼。” 與此同時，朝鮮當局為了切斷外部信息和事前預防外部威脅，采取的措施之壹就是阻止朝鮮內部的手機使用。據悉，美國通過分析朝鮮內部手機基站相關信息等，確認了上述情況。

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