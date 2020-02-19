蘋果公司也受到新冠病毒“沖擊”，第壹季度業績“壹片漆黑”. February. 19, 2020 07:55. by 徐東一, 朴湧 dong@donga.com,parky@donga.com. 蘋果公司受到了新型冠狀病毒感染癥的直接打擊。蘋果公司當地時間17日在主頁上公布了為投資者準備的業績展望值，並表示，“今年第壹季度的銷售展望值將很難達成”。蘋果當天沒有給出新的銷售預期。也就是說，目前還很難掌握新冠病毒擴散帶來的損失規模。 直到上個月為止，蘋果還預計第壹季度的銷售額為630億~670億美元（約74.9萬億~79.65萬億韓元）。與去年第四季度的銷售額918.19億美元相比，下降了近300億美元。當時，蘋果因對新冠病毒的擔憂，將銷售展望值擴大到了最低值和最大值之間相差40億美元的程度，但就目前而言，這壹目標很難實現這壹目標。 當天蘋果下調業績預測值的原因有兩個：“生產出現問題”和“中國國內銷售減少”。 蘋果90%的Iphone都是在中國生產。中國國內規模最大的Iphone組裝企業富士康10日重新開工，但未能進入正常運營。《華爾街日報》報道稱，富士康的目標，是到本月底在中國實現50%的生產，到下月中旬80%的生產。蘋果也預測稱，“雖然所有設備都重新啟動了，但增產的速度比我們預想的要慢”，“世界Iphone的供應將暫時受到限制。” 預計中國智能手機市場的低迷也會對業績造成巨大打擊。隨著新冠病毒的擴散，蘋果公司關閉了在中國的賣場。近期，壹些賣場已經開業，但縮短了營業時間，無法正常營業。據市場調查公司Counter Point Research透露，受新冠病毒影響，今年第壹季度（1月~3月）中國智能手機市場將同比減少20%以上。Counter Point Research研究員布雷迪·王（音譯）表示：“根據2月的業績，也有可能進壹步降低預測值。” 因蘋果業績放緩的警告，不僅是國內企業，全世界的企業對新冠病毒沖擊的擔憂也在增加。當天，《紐約時報》報道說：“蘋果公司是第壹個針對中國和病毒對企業產生連鎖效應的困難公開發表的企業。新冠病毒對世界經濟的沖擊越來越可怕。”美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）也援引全球商業調查公司Dun & Bradstreet的預測稱，受新冠病毒的影響，全球500萬家企業可能受到沖擊。 以三星電子為例，由於去年已經完全撤出中國國內的智能手機生產線，短期內出現生產差池的可能性很小。但由於新冠病毒事態，其公開活動或營銷活動很可能萎縮，因此很難避免對銷售產生負面影響。三星電子目前在中國市場的占有率排在前五位，但仍然在為擴大高端及中低價智能手機市場而努力。三星電子無線事業部長（社長）盧泰文最近也表示：“中國對三星電子來說是重要的市場。我們沒有放棄。” 預計，新冠病毒將在全球智能手機市場低迷的同時，還將影響各企業新產品的上市日程。Counter Point Research等市場調查企業預測，今年第壹季度智能手機市場將同比減少5%左右。因為很多智能手機零部件制造商工廠位於中國湖北省等發生新冠病毒的地區內，部分制造商已經出現零部件供應不足的現象。業界原本預計蘋果公司會在今年年初推出低價新產品，但此舉很有可能被推遲。

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