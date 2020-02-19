被強硬支持層擺布的民主黨歪曲民心. February. 19, 2020 07:55. . 共同民主黨院內代表李仁英昨天在國會交涉團體代表演說中，就《除了民主黨》的專欄告發爭議等表示：“作為執政黨的院內代表，我感到很抱歉”，“我將以更低、更謙遜的姿態集中關註民生。”這是對最近批評執政黨的專欄作家告發爭議作出了正式道歉。看起來，這是在距離4·15國會選舉50多天之前，為擺脫正在成為批評政府和執政黨借口的不利因素而采取的動作。 共同民主黨最近追加招募了在“曹國事態”中壹直直言不諱的金太燮議員選區的公推候選人。也有分析稱，這是對收到親文支持者短信炸彈的金議員發出的警告性信息。於是，以執筆身份參與《曹國白皮書》的律師表達了參加該地區競選的意願。公推是黨的權限，是黨內的事情。每個政黨的推薦標準都會有候選人的正式選舉競爭力和評價等多種。但是，政黨的公推是選拔國民代表國會議員的重要階段，因此國民眼光這壹常識性標準也很重要。雖然公推過程還有待觀察，但如果以對曹國事態的認同感是非為準，對於執政黨而言，這是無視民心的行為。 通常被稱為“守文”的強硬親文支持者們最近開始攻擊對政府和執政黨不友好的人。因新冠病毒事態而難以維持生計的壹位個體戶對文在寅總統說：“（經濟）像乞丐壹樣。生意太差了。”結果個人身份被全部披露。據說是因為語氣不敬，商店的商號、地址、手機號碼被全部公開。親文集團的這種行為無異於超出了政治表達自由、支持或反對特定政治人的自由，屬於以多重壓力壓制和強制他人政治見解的暴力。 韓國政黨不是階級、理念政黨，而是代表全體國民的全方位政黨（catch-all party）。雖然不能不搭理支持層，但是要同時進行健全的中立層。如果被強硬的支持層左右，民心就會被歪曲。上周蓋洛普民意調查顯示，對政府的牽制論大幅增加，這是向政府、執政黨發出的警告信息。最近，未來聯合黨議員向執政黨發表近乎胡言亂語的文章的行為，也可能是意識到了強硬保守支持層的結果。保守和進步陣營都應該銘記，超越強硬支持層，無法了解國民想法的政黨只會遭到孤立。

한국어