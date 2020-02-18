《寄生蟲》充分享受奧斯卡效應......北美票房激增234%. February. 18, 2020 07:56. by 李書賢記者•申亞衡記者 baltika7@donga.com,abro@donga.com. 電影《寄生蟲》周末在北美影院獲得60億韓元左右的票房收入等，充分享受了奧斯卡獲獎效果。 《美聯社》16日(當地時間)援引美國市場調查機構Comscore報道稱，“上周末是《寄生蟲》上映第19周，北美票房收入比前一周增加了234%，達到550萬美元(約65億韓元)。”據報道，這是繼2001年獲得奧斯卡最佳影片獎的《角鬥士》之後最大的“奧斯卡效應”。至此，包括美國在內的《寄生蟲》全球累計票房收入達到2.04億美元(約2414億韓元)。 在韓國國內，《寄生蟲》的票房逆勢上漲趨勢也日益明顯。奧斯卡頒獎典禮後的第一個周末，即14日至16日的三天裏，共有8萬9110名觀眾觀看，影片登上周末票房排行榜的第四位。僅次於5日上映的《衣櫥The Closet》(20萬9998名)。隨著越來越多的觀眾對保留《寄生蟲》有味道的臺詞的英文翻譯感興趣，英文字幕版本也同時受到歡迎。

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