特朗普在大選搖擺地佛羅裏達像演電影壹樣登場. February. 18, 2020 07:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國總統特朗普16日出席了在佛羅裏達州代托納舉行的汽車拉力賽“代托納500”。現任總統出席這壹活動，似乎是試圖在歷次大選中第二大搖擺地區佛羅裏達展示存在感。 特朗普當天乘坐自己的專用豪華轎車“野獸”像電影場景壹樣登場。特朗普在跑道上繞行，從豪華轎車上下來後說，“偉大的美國的比賽開始了”，宣告了“代托納500”的開幕。15萬名群眾以高喊“USA（美國）”相回應。 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，大會相關人士形容說：“就像是在特朗普總統的競選連任集會上舉行了賽事。”據悉，由美國改裝汽車競賽聯盟主辦的這壹活動人氣高漲，保守傾向的觀眾蜂擁而至，因此甚至被稱為“賽車界的超級碗”。據《今日美國》報道，賽場內還出現了數面寫有特朗普總統口號“讓美國再次偉大”的旗幟。 相反，民主黨在大選候選人競選初期沒有出現明顯領先的候選人，而針對前紐約市長邁克爾·布隆伯格過去關於女性、種族歧視的發言的攻勢日益高漲。隨著布隆伯格將邀請前國務卿希拉裏·克林頓作為副總統候選人的消息傳開，出現了集中牽制的局面。 前印地安納州南本德市市長皮特·布吉蒂格16日在接受福克斯新聞采訪時表示：“雖然以前有過容忍總統候選人種族、性別歧視發言的時候，但現在情況不同了。”參議員伯尼·桑德斯也在拉斯維加斯的競選活動中批評說：“不作任何解釋，在政治廣告上投入巨資。”參議員艾米·克洛弗薩（明尼蘇達州）在接受CNN采訪時施壓稱：“不能躲在巨大的廣告和廣播傳播背後。參加下次討論吧。”

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