針對中國留學生的特別防疫，不能只推給大學. February. 18, 2020 07:56. by / /. 在新型冠狀病毒感染癥疫情不斷蔓延的情況下，韓國教育部日前發布了《中國入境留學生保護管理方案》，對大批在開學之際入境的中國留學生實行14天暫停上學。留學生被隔離在宿舍或自己的住處，大學內的食堂和圖書館也不能使用。還包括對尚未入境的留學生通過遠程授課或勸告休學等方式誘導其推遲入境等內容。 根據目前的防疫方針，除中國湖北省以外，所有從中國入境的國內外人士都必須通過發熱檢查和確認國內居住地和聯系方式的特別入境程序才能入境。對中國留學生來說，除了這壹特別程序外，每年還會增加14天的隔離期，這是因為如果學生在教室、宿舍等人員密集的環境中出現患者，很有可能會引發大規模感染。中國的新型冠狀肺炎死亡者人數仍在增加，再加上國內陸續出現了29號、30號感染患者，因此出現了應以社區傳播為前提加強防疫網的嚴重情況。 問題是，僅靠將中國留學生的隔離工作全部推給防疫力量不足的壹線大學，這種對策很難取得防疫實效。國內中國留學生人數超過7.1萬人，其中19022人已經入境。大部分多人間宿舍的大學為了給中國留學生安排單獨房間而向國內學生通報退住，結果招致反對等，正在經歷混亂。宿舍隔離的嚴格管理也是脫離大學行政能力的事情，而且很多留學生都居住在宿舍外的壹居室等地方，實際上只能將他們放任不管。隔離設施的管理、提供飯盒、消毒和防疫等所需的財政負擔也令人擔憂。 韓國大學教授協會表示，“目前沒有任何實際方法可以掌握入境中國留學生的實況和阻止他們移動”，主張推遲大學開學和全面禁止包括留學生在內的從中國出發的外國人進入韓國。此前，社會上多處要求擴大禁止從中國出發的外國人入境的地區，但政府考慮到外交、經濟方面的影響，壹直沒有采取任何措施。學校管理是大學自律的領域，但防疫是國家的責任。向遵守政府的防疫政策提供必要的支援，是政府的義務。如果因中國留學生管理失敗而出現患者，那麽將防疫工作推給能力不足的大學、袖起雙手的政府應承擔負責。

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