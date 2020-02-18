《專欄》打擊薄弱環節的拿破侖. February. 18, 2020 07:56. by 歷史學者 . 1796年，拿破侖出任意大利方面軍司令。麾下的主要師長都比這位27歲的司令員年長，實戰經驗也豐富。拿破侖的所謂實戰經驗，就是三年前以大尉的身份在圖隆指揮炮兵，最後用8000名左右的兵力指揮突擊戰，以及在巴黎向民兵開炮。意大利和奧地利聯軍占據了要塞和險峻的地形。壹般來說，要想在這樣的地區展開進攻，必須比敵人擁有壓倒性的戰鬥力。但是拿破侖軍的兵力也處於劣勢，武裝非常差。為了將不利的戰鬥引向勝利，需要士兵們的卓越戰鬥力和旺盛的戰鬥意誌。 在這方面，拿破侖軍也是不及格。在法國革命中誕生的軍隊，雖然士兵熱情高漲，但訓練程度低，後勤體制混亂，連軍鞋都無法正常發放。拿破侖將這種軍隊部署在奧地利和意大利軍隊之間。這就是所謂的中央部署戰術，這種布陣就好比大聲說：“妳們倆壹齊上吧，不管多少，我都會對付妳。”實際上，對手是來打擊拿破侖軍的。於是，拿破侖就更加深入鉆進其中間，比敵人行動得快，打奧地利軍的右側，打意大利軍的左側，各個擊破。軍隊的側面是致命的弱點。壹般情況下，如果布陣在兩個敵人中間，兩側會同時受到敵人的攻擊，拿破侖卻把它當作了打擊敵人側面的機會。 拿破侖戰術的核心是把握戰役的關鍵點進行猛攻。拿破侖認為，兩支軍隊相遇的邊界是決定性的地點。無論是軍團還是師團，都是兩條線相接的地方，或者連接點薄弱的地方。聽起來像是誰都知道的事情，但很多時候即使知道也擋不住。因為壹時的固執和自私，無法實施顯而易見的理論，最後就輸掉了比賽。把所懂的付諸實施，比把不懂的搞懂更難。

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