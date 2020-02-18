Lady Gaga鐘情的鼓手“節奏機器”斯皮爾斯：“我想和BTS合作”. February. 18, 2020 07:57. by 林熙允記者 imi@donga.com. 美國格萊美頒獎典禮是世界音樂人的慶典和戰場。特別是2005年的格萊美留下了傳說。這就是當時27歲的流行歌手亞瑟小子(Usher)和68歲的“靈魂樂(soul)教父”詹姆斯•布朗(1933~2006年)在同一個舞臺上進行的祝賀演出。 那天，鼓手亞倫•斯皮爾斯(44歲)以天衣無縫的節奏與亞瑟2014年的熱門歌曲《Caught Up》和布朗1970年的經典作品《Get Up(I Feel Like Being a)的Sex Machine》完美配合，展現了真正的瘋克音樂(Funk)，記者14日在首爾麻浦區見到了他。他是負責從後街男孩到lady gaga各種流行歌手節奏的資深“節奏機器”。 斯皮爾斯回憶說，15年前的那一天，用一句話概括就是“最讓人出汗的舞臺”。 “在世界著名音樂家、唱片企業家和制片人的‘鷹眼’聚集的舞臺上，伴隨著我的演奏，亞瑟和布朗載歌載舞......那天的壓力超出想象。很感謝他們成功完成了這個任務。” 那次表演之後，斯皮爾斯收到了很多邀請。目前，他正作為超級明星愛莉安娜•格蘭德的鼓手活動。去年格蘭德來韓演出時，斯皮爾斯也表演了爆炸性演奏。 “雖然一些人低估了，但格蘭德真的是一位了不起的歌手和出色的作曲家。照顧周圍人的人性也不容忽視。能和格蘭德相遇是幸運的。” 斯皮爾斯說，“小時候，我在教堂裏與鼓一見鐘情，從此與鼓墜入了愛河。”其長相和聲音都抓住了小斯皮爾斯。“無論是丹尼斯•錢伯斯、比利-科布漢姆等不同風格，還是頂尖演奏家的風格，我都包容其中，融入到自己的風格中。” 最近他對K-POP的關心一下子增加了。13日，他見到了徐太誌樂隊的鍵盤手兼防彈少年團制作人的Docs Kim。斯皮爾斯表示：“BLACKPINK、防彈少年團在海外的人氣很高。如果韓國流行音樂散發的能量好，有機會的話，我一定要參與。” 雖然最近流行音樂中虛擬樂器的比重越來越高，但斯皮爾斯表示，“流行音樂的核心要素沒有改變。我的任務是把虛擬演奏和實際演奏結合起來，創造出更加強有力的東西。” 當天，斯皮爾斯在麻浦區KT&G想象廣場弘益大學Live Hall舉行大師課，與韓國200名職業鼓手誌願生見面。配合從亞瑟小子到DJ Shadow等眾多音樂家的曲子，帶來如霹靂般的演奏，回答了誌願生的好奇心。 “只關註成功是徒有虛名的。此時此刻，能感覺到正在最大限度地享受自己喜歡的事情，這才是最重要的。只有熱愛生活，我才會懂得更加熱愛音樂。”

한국어