現代汽車新Mobility搭載“智能仁川”飛馳. February. 18, 2020 07:57. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車的新Mobility(移動)解決方案事業被選定為國家公開招募事業，其競爭力得到了認可。現代汽車計劃通過與現有交通工具相連的Mobility項目，積極解決城市交通問題。 現代汽車17日表示，與仁川廣域市聯合實施的“仁川e音”事業最終被國土交通部選定為“智能城市Challenge正式事業”的對象。“智慧城市Challenge”是結合民間創意和地方自治團體的行政能力，打造解決城市交通、環境、安全問題的新模式。 去年共選定6個預備事業地方自治團體的國土部經過1年多的示範事業，當天確定了仁川市和大田廣域市、富川市等3個地區為最終正式事業對象。 現代汽車-仁川市聯盟從去年12月開始，在永宗國際都市運營了2個月時間的需求應答型服務“I-MOD”示範服務，即只要乘客呼叫，就實時生成路徑進行調度。另外，利用電動滑板的迷你 移動服務“I-ZET”也在永宗島雲西洞一帶進行了示範運營。 據悉，這些事業在擴散可能性、革新性、社會•經濟期待效果方面獲得了很高的評價，現代汽車-仁川市聯盟計劃以後將服務地區擴大到松島國際城市和南洞國家產業園區、檢丹新城等大眾交通薄弱地區。另外，還將推進將地鐵、公交車、出租車等綜合連接的社會參與型多用途(Multi-modal)服務事業。現代汽車戰略技術本部社長池榮朝表示：“我們將通過可持續的服務，而不是一次性服務，為仁川市成為以人為本的智能城市做出貢獻。”

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