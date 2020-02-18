孫興慜成為首位斬獲英超50球的亞洲球員. February. 18, 2020 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 讓“孫旋風”孫興慜成為首位打進英超(EPL)50粒總進球的亞洲球員的與阿斯頓維拉隊的比賽成為了他一生難忘的比賽。 孫興慜雖然罰失了點球(PK)，但利用補射打入了個人本場第一粒進球，成功創造了大記錄。 賽後孫興慜表示：“我的射門感覺不太好。但我總是堅持到底不放棄，為補射打入進球做好心理準備。 下次再有點球機會，到時候我會幹脆利落地罰進去。” 阿斯頓維拉隊的老門將佩佩•雷納(38歲)在比賽中一直表現得很“出色”。突破雷納打進制勝一球的孫興慜表示，“雷納是一名經驗豐富、能力很強的球員，賽前我就認為這會是一場艱苦的比賽。幾次得分機會都沒有把握住，心情很不好。”據足球統計網站whoscored.com透露，當天孫興慜共射門7次(有效射門6次•打進2球)。對於將對方防守球員的失誤轉化為決勝球，他表示，“我認為即使沒能得分，保持進取心，進球的機會總會到來。此時，球很幸運地來到我這裏，而最終結果也很不錯。” 孫興慜在賽後與後衛托比•阿爾德韋雷爾德一起慶祝時，引導觀眾向阿爾德韋雷爾德鼓掌，引起了人們的關註。孫興慜說：“我想祝賀最近喜得貴子的阿爾德韋雷爾德。另外，雖然他當天進了1個球，但是也打進了烏龍球，所以心情似乎不太好。我認為那些比我更辛苦的球員有資格得到勝利帶來的祝賀。”

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