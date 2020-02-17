未來聯合黨成立在即，又有中間和青年等3個政黨加入. February. 17, 2020 07:48. by 金埈馹 jikim@donga.com. 3個中間和青年政黨宣布加入未來聯合黨。未來聯合黨還結束了增加的4名最高委員人選，做好了創黨的準備。 聯合新黨籌備委員會共同委員長鄭柄國（音譯，下同）16日在國會召開記者會表示：“宣布青年中立的‘品牌新黨’、青年政黨‘壹起升起’、政策政黨‘年輕保守’等三個政黨將加入未來聯合黨”，“這擴大了未來聯合黨的革新和政治領域，將成為議會選舉勝利的起點。”由此，未來聯合黨在17日成立之前，繼自由韓國黨、新保守黨、面向未來的前進4.0（前進黨）之後，又增添了3個新加入的政黨勢力。 宣布加入未來聯合黨的3個政黨的代表（黨首）都是30歲出頭的青年。有評價稱，“品牌新黨”代表趙成恩（32歲）以前曾擔任國民之黨緊急對策委員會委員，更接近於進步陣營。趙成恩在解釋加入未來聯合黨的原因時說：“我原以為，‘絕對不能成為自由韓國黨’是我的信念標準，但現在擁護進步的壹切道德優勢和價值已經全部消失。” 未來聯合黨當天還完成了最高委員會的組建。在原先的自由韓國黨8名最高委員的基礎上，再加上濟州島知事元喜龍、新保守黨“年輕政黨”遠景委員長李俊錫、前議員金永煥、前進黨最高委員金元成，未來聯合黨將以12人體制起步。革新聯合推進委員會發言人金恩惠表示：“加入的有走改革路線的金（永煥）前議員，還有年輕的最高委員們”，“將在新的領黨層裏反映青年階層的聲音。” 此外，未來聯合黨正在與無黨派議員李貞鉉接觸，尋求其加入。新黨聯合推進委員仁相關人士表示：“預計會有部分人反對，但我們正在從‘跨越彈劾之河’的角度出發進行說服。”

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