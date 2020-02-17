現代Palisade在美國被評為“2020年度最佳汽車”. February. 17, 2020 07:48. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車的運動型多功能車(SUV)Palisade(帕利塞德)在美國被評為“2020年度最佳汽車”。 現代汽車16日表示，帕利塞德在美國汽車專門網站“Cars.com”評選的“2020年度最佳汽車”中榜上有名。Cars.com在美國是提供汽車相關信息的專業網站，每年評選出最優秀的汽車。帕利塞德憑借第二、第三排寬敞的座椅、優雅的內部設計以及先進的技術，獲得了很高的評價。價格在3萬美元(約3549萬韓元)到5萬美元(約5915萬韓元)之間合理的售價這一點被特地提到。 與帕利塞德一起，現代汽車的Veloster N(飛思)、起亞汽車的Soul及Telluride也與BMW X7、豐田卡羅拉Hybrid一起入選2020年度最佳汽車候選，獲得了不少好評。其中，Veloster N被Cars.com評為“今年駕駛起來最舒服的汽車”。

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