首例感染路徑不明確診病例......新冠病毒疫情再擴散緊急狀態. February. 17, 2020 07:48. by 衛恩智記者 wizi@donga.com. 16日，韓國出現了第29例新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)確診患者。這是時隔6天之後再次出現COVID-19新病例。該患者近期沒去過海外。與現有患者接觸的可能性也很低。在韓國國內，感染途徑不透明的患者尚屬首次。這種情況令人擔心。根據疾病管理本部的介紹，第29號患者是一名82歲的韓國男性。這是迄今為止韓國患者中年齡最大的。患者於15日上午11時左右因胸部疼痛來到了首爾城北區高麗大學安巖醫院急診室。經醫務人員確認，患者從去年12月至今，從未去過國外。也沒有出現發熱和呼吸器官等異常癥狀。患者在急診室重癥區域接受了治療。 但是，計算機斷層掃描(CT)結果卻顯示為病毒性肺炎。院方立即將患者隔離在陰壓病床上。隨後對其進行了COVID-19診斷檢查，16日確診為陽性。患者於當天上午2時左右被送往首爾大學醫院。高麗大學安巖醫院急診室立即停止運營後關閉。急診室的其他患者被隔離在單人病房，醫療人員則處於自我隔離狀態。第29號患者有發熱和肺炎癥狀，但總體情況穩定。目前同居的妻子還沒有出現癥狀。 疾病管理本部長鄭恩京(音)表示：“經確認，第29號患者最近一周左右都有幹咳，急診室測定的體溫為37.5度。正在對感染源、感染途徑等進行調查。”據悉，第29號患者在前往高麗大學安巖醫院之前，曾訪問了首爾鐘路區家附近的2家私人醫院，目前防疫當局正對這兩家醫院進行流行病學調查。 有分析認為，隨著感染途徑不透明的患者的出現，社區傳播是否會成為現實。不僅是中國，日本和新加坡等地也接連出現了沒有海外訪問經驗的COVID-19患者。鄭本部長表示：“COVID-19的特征是癥狀輕微時傳染力就很高，因此存在社區感染的危險性。正在研究擴大對沒有流行病學相關性的患者的篩選檢查，進行先發制人的隔離等強化整體應對的方案。”

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