美國情報機構：“朝鮮利用惡性SW竊取虛擬貨幣”. February. 17, 2020 07:48. by 任寶美 bom@donga.com. 據《福布斯》等外電報道，美國國土安全部、國防部、聯邦調查局(FBI)等政府機關14日追加公開了朝鮮為逃避制裁籌集資金而用於詐騙、非法活動的惡性軟件。 此次政府聯合發表的報告附有7個來自朝鮮的特洛伊木馬病毒的分析報告。其中6個是新型病毒，1個是過去被判定是朝鮮所為病毒的更新版本。 美國機構在發表該內容時稱，“公開朝鮮的惡意軟件(malware attributed to North Korea)。”《福布斯》稱，雖然美國政府機關一直公開這種惡性代碼的危險性，但明確表明特定國家尚屬首次。 在對朝鮮的網絡犯罪越來越擔心的情況下，《華盛頓郵報》(WP)15日在題為《美國對朝鮮實施的20世紀式制裁不再有效》的社論中指出，西方國家正在通過追蹤朝鮮的賬戶，對石油、煤炭等的進出口進行制裁，但朝鮮利用勒索軟件攻擊等手段竊取虛擬貨幣，並利用區塊鏈技術洗錢，以此來躲避追蹤。 WP引用了過去3年間朝鮮網絡使用量增加300%和最近4年間朝鮮通過以至少35個國家的金融機關、虛擬貨幣交易所為對象的網絡攻擊賺取了約20億美元的《聯合國安全保障理事會報告書》等內容。接著WP強調說，“過去對朝制裁只局限於孤立朝鮮，存在很大局限，但現在朝鮮政權已經意識到如果自己(通過網絡)不越境就無法生存下去。其余世界國家也應清晰地認識到這一點。”

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