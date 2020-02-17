改良薩德性能，不要看中國的臉色，但要以戰略性應對來減少摩擦. February. 17, 2020 07:49. by 金影植 spear@donga.com. 前駐韓美軍司令文森特·布魯克斯日前對《東亞日報》表示，從2017年部署在慶尚北道星州時起，就對薩德發射架和炮臺進行分離改良的必要性進行了討論。這壹表態印證了美國導彈防禦局局長約翰·希爾所說的，“如果發射架能與炮臺分離，韓半島（薩德運用）的靈活性將大為增加”，暗示了美國將盡早改良薩德性能的方針。 部署薩德的目的是防禦朝鮮的中程和遠程導彈。但美國解釋說，攔截導彈的最大射程為200公裏，在星州很難防禦首爾等首都圈甚至烏山美軍基地，但如果用無線啟動薩德雷達和6個發射架，則可以提高作戰效率。如果能根據需要把發射架移動數十公裏，就可以實現擴大防禦區域至核心要沖地區的效果，如果將薩德與“愛國者-3”攔截導彈合並，將具備用薩德防禦上層、“愛國者”防禦下層的雙重安全網。 因為朝鮮的核導彈能力正在不斷進化，所以薩德的性能改良是必要的。朝鮮壹直持續開發洲際彈道導彈級“火星-14型”導彈等和不規則軌道飛行的“朝鮮版伊斯坎德爾”“KN-23”新型導彈。今年年初，朝鮮表示將推出“新戰略武器”等，威脅持續不斷，因此韓國必須努力提高防禦能力。 當然，薩德性能改良問題有可能再次遭到中國的反對。在有關防禦的安保問題上，只有不給中國幹預余地的堂堂正正的外交，才能避免因薩德而消耗國力。在國內，反對薩德的運動陣營也有可能再次提出問題，韓美兩國應該從戰略上予以應對，避免因不必要的爭議而導致國論分裂。

한국어