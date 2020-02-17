在新罕布什爾州遇到的民意……分裂的美國赤裸裸的寫照. February. 17, 2020 07:49. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 白雪皚皚的美國新罕布什爾州曼徹斯特城，茂密樹林旁的雙車道道路非常安靜。壹度沈默寡言開著車的“優步”司機羅伯特·佩根（音譯，下同）壹提到唐納德特朗普總統，話就突然多了起來。 “再來4年？不要！如果他再次當選，妻子會得心臟病。我們活不下去。不能忍受那麼長時間。” 在被問到“為什麼那麼討厭特朗普總統”時，這位60多歲的白人男性提到了特朗普總統的種族歧視性發言、“烏克蘭醜聞”和推特等。“投他壹票，等於投給了罪犯，”他啪啪地拍著方向盤說道。他的反應非常激烈，簡直令人驚訝為什麼普通美國人會那麼討厭現任總統。 上周在新罕布什爾州預選現場遇到的民主黨支持者的反應，與佩根沒有太大區別。在新罕布什爾州首府康科德的壹個投票站，西爾維婭·布多恩說：“我壹輩子都沒有想到，怎麼會遇上這樣的總統。只要是和他作對的，不管是誰，我都會投票給他。”30多歲的女子特莉莎·金擺擺手說：“大家就是討厭特朗普總統。” 難道這就是新罕布什爾州的整體民心嗎？共和黨支持者的反應正好相反。就像是要和民主黨候選人的遊說戰爭鋒相對壹樣，特朗普總統同壹天在同壹地區舉行的遊說熱情十分高漲。12000人高呼要把民主黨人、眾議院議長南希·佩洛西“關進監獄（lock her up）！”，場面十分狂熱。 因遊說場爆滿而無法進入會場的數千人，則齊齊地仰頭望向設置在場外的大屏幕上的特朗普總統。深夜，在嚴冬的漆黑寒冷中，他們頭上嵌有“TRUMP（特朗普）”字樣的紅帽有如浪潮般清晰可見。在遊說現場遇到的羅伯特·艾姆皮大聲說道：“妳見過這麼直率、毫無顧忌的總統嗎？”“他壹定會當選連任的。” 現實政治基本上是承受著51比49、贏者拿走權力的遊戲。人們根據政策與政見的差異，聚分為兩類。但是，在美國的選舉現場遇到的，卻已超出分類，而是極端的分裂。這是在“特朗普對反特朗普”的格局中爆發出來的憎惡、冷笑和輕蔑。 政治的分裂會導致國民的分裂。這再次導致政界出現兩極化的惡性循環。被撕碎的民心和政治，使對政策的理性討論變得困難。就美國而言，有評價認為，因為經濟兩極化、在10年間增加了30%的非法移民問題而惡化的分裂現象，隨著經歷彈劾總統局面，已經到達歷史上最嚴重的地步。圍繞特朗普總統的國政運營，共和黨和民主黨支持者的支持率差距比歷屆總統都大。 摻雜著感情的國論分裂不僅使政策難以推進。它同時還會煽動仇恨犯罪，惡化社會問題。美國大選越臨近，選戰越熱，相互誹謗和攻擊就越猛烈。這是應該作為反面教材的美國分裂現狀的真實面貌。

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