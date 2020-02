BTS將於24日在美國《吉米今夜秀》上公開第4張專輯. February. 15, 2020 08:36. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團將再次通過美國電視脫口秀,首次給大家展示新專輯的主打歌舞臺。 防彈少年團所屬經紀公司BigHit娛樂14日表示,組合將於24日(當地時間)出演美國NBC電視臺播出的《吉米今夜秀(TheTonight Show Starring Jimmy Fallon)》。在當天的節目中,防彈少年團將首次公開將於本月21日發行的第四張正規專輯《MAP OF THE SOUL:7》的主打歌舞臺。 據Big Hit透露,當天的節目將以特輯形式播出,內容為接受主持人吉米•法倫的采訪,以及他們訪問紐約名勝的場面。吉米在錄制節目時看到他們的表演後說:“我不相信表演是多麽盛大,多麽精彩。防彈少年團占領了紐約大中央車站。”大中央車站是紐約歷史悠久的火車站。吉米今夜秀方面預告防彈少年團將出演,並在官方社交網絡服務(SNS)賬號上上傳了“想問防彈少年團的問題”的帖子。與此相關的“Hash Tag(#FallonAsksBTS)”還登上了推特全球實時趨勢的第一位。防彈少年團於2018年9月首次出演該節目並結緣。節目中展示了當時專輯主打歌《IDOL》的舞臺。

