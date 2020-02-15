全球變暖的隱形逆襲. February. 15, 2020 08:36. . 聖·埃克蘇佩裏小說《小王子》中猴面包樹的突然死亡接連不斷。象征熱帶非洲的猴面包樹能活2000年以上，所以壹生中很難看到它的死亡。盡管如此，最近數年間卻接連突然死亡。根據2018年刊登在《自然》雜誌上的研究結果，猴面包樹的突然死亡，是由全球變暖引起的，是因為無法適應氣候變化而產生的現象。 如同猴面包樹的事例壹樣，地球對地球變暖發出了明顯的警告，但我們的反應卻很消極。因為我們認為這不會對我們的生活造成直接的傷害。但實際情況並非如此。 格外溫暖的這個冬天，對於世界能源市場來說，猶如壹場災難。據美國氣象學家喬·沃茲尼基介紹，美國供暖需求比近10年的平均值低12%，亞洲和歐洲分別低14%和13%。可以說，整個北半球在溫暖的冬季，供暖需求減少了10%以上。供暖需求的減少導致了石油和天然氣的消費減少，這導致了價格的下跌。天然氣被認為是最具代表性的取暖用化石燃料，在美國期貨市場交易價格比前壹年下降了30%。如果這壹現象持續下去，那麽從目前整個國家收入的40%都依賴於石油和天然氣的俄羅斯開始，經濟危機有可能席卷全球。 最近成為全世界焦點的山火也是很大程度上受到了地球變暖的影響。雖然全球變暖和山火似乎沒有太大關系，但專家認為山火規模擴大的原因是全球變暖導致幹燥地區增多。因為去年11月發生的美國加利福尼亞山火，向保險公司申請的保險金達14萬億韓元。 日本研究團隊在英國科學雜誌《自然·氣候變化》上發表的研究結果稱，如果全球變暖以目前的速度發展，本世紀末的經濟損失將接近世界國內生產總值（GDP）的9%。這意味著，人類所有經濟活動的十分之壹將作為放任全球變暖的代價消失。不過，該研究團隊還預測，如果遵守巴黎氣候協定，將世界平均氣溫的上升控制在2攝氏度以下，損失額將減少到世界GDP的0.4%至1.2%。 與海外已預測因地球變暖導致數萬億韓元的損失不同，在國內則主要有壹些瑣碎的生態系統變化報告，例如在東海捕撈不到明太魚，但捕撈到了主要產地在濟州島的魴魚，以及青蛙提前壹個月左右結束冬眠醒過來後被凍死等等。不能因為眼下國內受災不重，就把地球變暖當作隔岸觀火的熱鬧來看。 人類以用科學的力量解決所有問題的信心為基礎，不斷推進開發。但是地球變暖似乎在嘲笑人類擁有的科學力量，已經超越了現實生活，對整個經濟也產生了負面影響。哪怕是現在，如果我們所有人不抱著“地球人”的覺悟謀求與地球壹起生活的方法，說不定未來連投入到科學的資金都不夠。

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