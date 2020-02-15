嘴上說“多倫多新人”行動上卻給人以“球隊支柱”的感覺，春訓首練掌握的“柳賢振自尊心”. February. 15, 2020 08:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，美國職業棒球大聯盟多倫多藍鳥隊春季集訓的首次正式訓練在美國佛羅裏達州達尼丁的巴比Metic體能訓練Complex舉行。 柳賢振(33歲)代替過去7年穿過的洛杉磯道奇隊的隊服，換上多倫多隊的隊服，絲毫沒有拘束感。雖然與在美國亞利桑那州訓練的道奇隊不同，這是在佛羅裏達進行的第一次訓練，但他的表情和平時一樣平靜。雖然嘴上說“我是這支球隊裏新來的新人。”但是無論是在訓練態度還是行為上，都給人以球隊支柱般的感覺。 多倫多隊在今年賽季前以4年8000萬美元(約947億韓元)的價格引進了自由簽約選手(FA)柳賢振。 從第一次訓練開始，作為球隊歷史上第三位身價不菲的球員，他在球隊內外都得到了王牌球員的待遇。在當天的訓練場上，包括韓國記者在內，美國和加拿大當地媒體共60多人對柳賢振的一舉一動進行了采訪。尤其是超過30名的韓國記者，令球隊相關人士和當地媒體驚訝不已。 幾天前進行個人候補投手訓練的柳賢振當天與年輕的捕手利茲•麥奎爾(24歲)進行了配合。在33個候補投手投球期間，他一一檢查了自己擁有的所有球種(快球、外切快速球、曲線球、變速球)。 他說：“我打算盡快增加投球數和局數。我會按照進軍美國後自己一直以來的意願去做。從一開始就想展現很多東西，所以不會太勉強。”當被問到“作為球隊的尖子投手，應該表現出什麽樣的面貌”時，他回答道：“我還有很多東西需要學習。比起王牌選手的角色，會更有趣的進行棒球比賽。如果年輕選手有什麽疑問，我會在我知道的範圍內提供幫助。” 當天與柳賢振組成接投組合的麥奎爾說：“柳賢振知道怎麽投球。他的身體狀態也很不錯。”他還表示，自己曾與柳賢振道奇隊時期的隊友老將拉塞爾•馬丁就柳賢振進行過對話。麥奎爾因淫亂行為被美國當地警方逮捕後獲釋的消息在前一天通過加拿大媒體進行了報道，但由於此事還在調查中，麥奎爾當天仍像往常一樣參加了訓練。當天，柳賢振懷孕的妻子、前播音員裴智賢還來到訓練場為丈夫加油助威。 柳賢振計劃在16日再進行一次候補投手訓練。柳賢振笑著說，“預計會再進行一次候補投手投球訓練，然後進入熱身賽。雖然有了第一次出場的日程，但直到球隊公布為止，我將保密。”

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