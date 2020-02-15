前駐韓美軍司令：“薩德發射架和炮臺分離運用方案，已在進行準備”. February. 15, 2020 08:37. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 / lightee@donga.com. 就美國國防部此前表示將推進把薩德發射架和炮臺分離運營的方案壹事，前駐韓美軍司令官文森特·布魯克斯當地時間13日表示，“這是從2017年起壹直進行研究的方案，今後將按計劃推進”，“據我所知，事實上已經在進行準備。” 分析認為，從2017年3月在慶尚北道星州部署薩德開始，美國國防部就在考慮改變薩德的運用方式，以預算安排和相關技術開發為基礎進入了實質性的準備階段。 布魯克斯當天在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“分離薩德發射架和炮臺進行運用，可以擴大（導彈防禦的）覆蓋範圍，從而更有效地保護韓國。”他接著解釋說：“薩德雖然是優秀的導彈防禦體系，但是有更好的利用其技術的方法，而且有必要持續升級。” 他具體說明道：“為了保護韓國免受朝鮮的導彈攻擊，需要多大的防禦半徑和距離，這是問題所在”，“例如，（把薩德炮臺或發射架）部署在南部，可以通過遠程操縱的方式，擴大防禦範圍。” 布魯克斯在韓美兩國在星州部署薩德的時候擔任駐韓美軍司令。他評價稱，“這壹建議從2017年起壹直在談論，現在開始得到預算支援，是壹個很好的信號”。 布魯克斯在回答關於這種動向是否會刺激朝鮮的提問時表示：“如果（美國和）朝鮮之間的（無核化）談判取得進展，那麽現在也許就不需要進行這樣的討論，但現在有必要。”對於中國很可能反對的問題，他強調：“已經講過多次，薩德是導彈防禦系統，和中國沒有任何關系。” 此外，對於《東亞日報》問及“薩德相關預算是否列入正在進行的韓美防衛費分擔額磋商中”，美國國務院相關人士當天回答稱，“其內容並不是磋商的主題”。

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