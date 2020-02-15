新型冠狀病毒改變日常生活，要把它可以當作革新衛生文化的契機，但不能因此萎縮. February. 15, 2020 08:37. . 新型冠狀病毒肺炎新增患者已連續4天沒有出現，截至14日，患者人數仍停留在28人。據悉，其中7人已痊愈出院，其余21人除正在接受肺炎治療的1人外，均處於穩定狀態。從壹周前開始，檢查對象劇增，每天檢查800名患者，但與憂慮不同，並沒有新增患者。在忠清南道牙山和忠清北道鎮川進行隔離生活的700名中國武漢僑民中，第壹批撤離的367名韓國人全部被判定為陰性，將於今天被解除隔離。其余僑民也將於明天進行最終檢查後結束隔離。 防疫當局表示，“現在還不是平穩局面，不能過於樂觀”，但有評價稱，與連死亡者統計都受到懷疑的中國和遊輪管理失敗的日本相比，相對而言韓國應對得比較好。截至14日零時，中國累計報告死亡病例1380例，確診病例63851例。包括218名遊輪確診患者在內，日本共有247名患者。13日，壹名據推測屬於日本國內感染的80多歲女性死亡，醫療團隊也確認遭到了傳染。 政府雖然在事態初期因為馬後炮應對而出現了混亂，但是看起來是相對穩定的管理。最重要的是，此次事件成為壹個契機，使人們切實感受到在沒有疫苗和治療藥物的傳染病預防中日常保健習慣的重要性。據說，由於戴口罩和洗手，不僅是新型冠狀病毒肺炎患者，連帶冬季的代表性傳染病——流感患者的數量也大幅減少。要養成經常洗手、分開吃東西、咳嗽時用袖子捂住、用口罩防止感染的禮儀和習慣。如果出現呼吸器官癥狀，應該改變職場文化，讓職員不用看臉色就能休息。 中國國內感染事態預計將長期化，因此，韓國新冠肺炎疫情是否結束無關，經濟將陷入低谷。由於遊客銳減，原本熙熙攘攘的市場和餐館空無壹人，不少花卉農戶因畢業和入學典禮的取消而陷入困境。預計真正的沖擊將在17日以後正式出臺的國內外經濟指標中反映出來。政府要盡全力減少對經濟的影響，國民也要遵守政府的防疫方針，該上學的上學，該市場的去市場，該參加慶典的參加慶典，為恢復經濟活力而齊心協力。

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