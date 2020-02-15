奉俊昊：“類型電影就像是流淌在我血管裏的血液”. February. 15, 2020 08:37. by 李?? baltika7@donga.com. “奧斯卡頒獎典禮是四天前嗎？還是三天前？好像是3年前的事情了。” 憑借電影《寄生蟲》席卷美國奧斯卡金像獎4大獎項的奉俊昊導演(51歲)獲獎後的第一個對外活動就是與美國明尼蘇達州明尼阿波利斯地區的觀眾進行對話。據明尼蘇達州地區外電報道，奉俊昊當地時間12日晚8時參加了在明尼阿波利斯沃克藝術中心舉行的與觀眾的對話，並就自己的電影和奧斯卡頒獎典禮進行了交談。 華克藝術中心從上月31日開始到本月11日舉行了以《奉俊昊：越過邊界》為題，放映《寄生蟲》、《母親》、《玉子》、《雪國列車》等影片的企劃展。奉俊昊為了給當天的活動畫上圓滿的句號，與美國著名評論家、亞馬遜工作室首席總監斯科特•芬達斯進行了面談。 對於成為奧斯卡四冠王，奉導說：“這的確是件了不起的事情，但我仍然無法理解。”他坦言，“《寄生蟲》獲得最佳國際影片獎後，並沒有期待再能獲得其他獎項。在公布最佳導演獎後，我在沒有準備獲獎感言的情況下就上臺了。” 對於以電影《得州電鋸殺人事件》為題材發表獲得最佳導演獎的感想，他笑著說：“我不明白為什麽那時候會說得州電鋸。真奇怪。”奉俊昊當時說，“我想把獎杯用德州電鋸分成5等份，與其他候選導演分享”，成為話題。 他表示：“類型電影就像是流淌在我血管裏的血液。通過AFKN和大學社團接觸到阿爾弗雷德•希區柯克、布萊恩-德•帕爾馬、薩姆•佩金帕的電影，此後把韓國現實和類型電影的趣味相結合成為了我的人生目標。”他還列舉了包括自己在內的朴贊郁、金知雲、李滄東導演，並介紹說“這些人是韓國第一代電影迷”。這次上映會不包括奉導演的首部長篇電影《普蘭達斯的狗》(2000年)。這部作品不受歡迎。當芬達斯試圖指點影片的優點時，奉俊昊笑著說：“那部作品不包括在節目中，我非常高興。“千萬別看！” 《寄生蟲》在美國票房榜上，從10日開始連續三天保持第四位。北美累計票房為3717萬美元(以12日為準)，即將超越歷屆外語片票房排名第5位的《潘神的迷宮-與奧菲麗婭的三個鑰匙》。以DVD和藍光光盤形式發行美國著名古典電影和同時代電影的標準收藏公司計劃推出《寄生蟲》和《殺人回憶》作為“標準收藏版”。在國內，《寄生蟲》的英文版故事腳本將以圖像小說(Graphic Novel)形式於5月發行。

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