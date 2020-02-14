巴黎聖母院內能否再次感受到“那時的回聲”？. February. 14, 2020 09:50. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 去年12月，法國巴黎聖母院大教堂未能舉行聖誕彌撒。因為同年4月15日發生的大火災導致18世紀復原的尖塔和12世紀建造的屋頂木結構物被燒毀，遭受了非常嚴重的損失。該教堂的聖誕彌撒中斷是法國大革命時期暫時關門，1803年重新進行彌撒後時隔216年之後再次中斷。隨著美麗教堂的消失，曾震動教堂內部的莊嚴而美妙的彌撒音樂聲也消失了。 直到去年10月才開始清理殘骸的聖母院大教堂最近開始得到音響學家們的關註。這是為了還原因火災而消失的教堂的聲音。美國的科學媒體《科學新聞》報道了承擔大教堂音響修復任務的音響學家、法國國立科學院研究員布萊恩•卡茨(CNRS)及其團隊的故事。 研究組利用偶然的機會事先制作的“聲音地圖”，在復原大教堂的聲音方面起到了很好的效果。2013年研究組在音樂會結束的深夜，利用數十臺麥克風和人體模型測定了大教堂的音響特性。將這些聲音與電腦模擬器進行比較，預測了教堂內部的聲音是如何傳播的。研究組考慮到從聖母院大教堂發出的聲音非常獨特，決定制作一次聲音地圖。在這個教堂裏，人們不難體驗到一種現象：在安靜的狀態下，發出腳步聲，數秒之內聲音完全相同。這是一種“殘響現象”。聲波反射到墻壁、地板或天花板後，緩慢到達的現象。殘響悠長，音樂音色豐富，聲音溫暖。 中世紀的教堂大多結構雄偉，殘響聽起來比較長。教堂內還大量使用了像大理石地面和石灰巖一樣能反射音波、殘響持久的建築材料。多數中世紀教堂的殘響往往能持續5秒以上。據研究小組測定，聖母院大教堂石灰巖頂棚高33米，大理石地面面積4800平方米，殘響平均為6秒，比現有的中世紀教堂還要長。 一些音響學家正在繪制古教堂的聲音地圖，這些地圖具有很大的文化價值，不能因為意外事故而消失。英國約克大學戲劇電影與電視學院博士後研究員拉迪亞•莫拉萊斯制作了約克明斯特教堂和布裏斯托大教堂等英國4座教堂的音響地圖，並於去年向國際音響學會發布。約克明斯特教堂擁有比網球場更大的玻璃窗，經歷過1829年和1940年的大火，之後都被修繕。莫拉萊斯研究員說，“在教堂裏感受到的聲音是教堂的核心特性。” 研究組計劃通過聲音地圖，分析為復原聖母院大教堂的設計和建築材料對音響產生的影響。卡茨研究員說，“單單是覆蓋部分回廊的小選擇，就能在聲音上造成巨大差異。”

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