受COVID-19疫情影響，世界移動通信大會MWC 33年來首次取消. February. 14, 2020 07:42. by 郭道英 now@donga.com. 原定於本月末在西班牙巴塞羅那舉行的世界最大移動通信大會“MWC 2020”因擔心新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠狀病毒命名為COVID-19)而被取消。這是自1987年首次舉辦該活動後33年來第一次取消活動。 據路透社等外媒12日(當地時間)報道，原定於本月24日至27日舉行的“MWC 2020”峰會因主辦方世界移動通信運營商協會(GSMA)的決定而決定不舉行。當天，GSMA主席約翰•霍夫曼通過聲明表示，“在COVID-19存在國際憂慮的情況下，GSMA將無法維持活動。考慮到巴塞羅那和東道主西班牙的安全，將取消MWC 2020。” 各國信息通信技術(ICT)企業和10萬多名參觀者聚集的MWC每年都有華為等中國ICT企業大舉參與，但今年中國被指定為COVID-19的發源地，因此各國都表示擔憂。此前，LG電子、愛立信、英偉達、亞馬遜、索尼等企業已經表明了不參加意向，其他國內外企業也紛紛取消了預定的座談會或將展會規模降到最低。 另外，13日國內3家移動通信公司也決定，將不舉辦原本於本月27日進行的配合“蓋樂世S20”事前開通日的上市活動。一般情況下，3家公司在新作旗艦智能手機上市後，都會在事前開通日期邀請藝人或普通市民加入者等，舉行開通活動，進行各種活動。通信業界相關人士表示：“在有關COVID-19的擔憂日漸加深的情況下，認為進行現場活動是不合理的，因此上市營銷將主要在網上進行。”

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