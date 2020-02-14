保守聯合籌備委員會確定新黨名為“未來聯合黨”. February. 14, 2020 07:42. by 崔宇烈記者、李智勛記者 dnsp@donga.com、easyhoon@donga.com. 自由韓國黨和新保守黨等保守政黨參與的聯合新黨籌備委員會（簡稱聯籌委）13日確定新黨的名稱為“未來聯合黨”。另外，隨著中央選舉管理委員會允許自由韓國黨的比例代表議員選舉用政黨“未來韓國黨”註冊，保守陣營的議會選舉體制構築進入了最後階段。 自由韓國黨當天召開全國委員會，通過了內容為“推進與維護大韓民國憲法、自由民主主義和市場經濟原則的所有政黨、政治家、市民團體等的合並”的政黨聯合案。在隨後舉行的聯籌委會議上，新黨名稱被定為“未來聯合黨”，並決定由自由韓國黨代表（黨首）黃教安作為新黨的代表在選舉管理委員會進行登記。新黨領導體制和公推管理委員會的組成，將以自由韓國黨最高委員會及公推管理委員會為基礎，並在此基礎上再增加兩三人。聯籌委委員長樸亨俊解釋說：“決定新增的最高委員等采用分享額度的方式，壹起討論並推薦。” 當初不允許使用“比例韓國黨”名稱的選舉管理委員會，當天通過審查，允許使用“未來韓國黨”這壹名稱。這是憲政史上首次正式登記用來選舉比例代表議員的政黨投票用政黨。此外，朝野政黨當天決定，在下個月5日的全體大會上處理議會選區劃定案。

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