患者暴增9倍，失去信任的中國“新冠肺炎”統計. February. 14, 2020 07:43. by 北京=常駐記者 尹完準、李美智記者、申雅馨記者 zeitung@donga.com、abro@donga.com、image@donga.com. 中國改變對新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）確診患者判定標準後，湖北省的感染者和死亡人數暴增。有人提出疑惑稱，新冠病毒發生地武漢等湖北省的新冠病毒擴散趨勢比人們所知的還要嚴重，壹直以來是否隱瞞和縮小了事實真相。 湖北省衛生健康委員會13日公布，12日壹天內新增確診病例14840例，死亡242例。與11日相比，確診患者和死亡人數分別增加了約9倍和2.6倍。每天上午公布正式統計的國家衛生健康委員會直到當天下午，也沒有公布統計結果。 湖北省解釋說：“為使患者得到及時確診、提高治療成功率，把臨床（治療）診斷作為確診的標準。”“之前通過核酸檢查確診病例，現在改變標準，通過醫療團隊的判斷及計算機斷層掃描（CT）影像，確診病例大幅增加。”據湖北省統計，這種“臨床診斷”導致的確診病例和死亡病例分別約占當天新增病例的90%（10332例）和約56%（135例）。 湖北省說，“為符合全國其他省份公布的確診標準，湖北省決定從13日起將‘臨床診斷’患者納入確診病例範圍並予以公布。”即，此前已在其他省份適用的確診標準現在才開始適用。值得壹提的是，經確認，這壹確診分類的依據——中國國家衛生健康委員會《新冠病毒診斷方案》（第五版），早在壹周多前的4日就已出臺。香港《南華早報》當天指出，“在武漢等地發現疑似新冠病毒肺炎患者和死亡病例後，超負荷的醫護人員壹直將這些患者列為普通肺炎”。 此外，日本厚生勞動省13日表示，“鉆石公主”遊輪號上新增感染者44人（乘客43人，乘務員1人）。至此，僅遊輪上就有218名確診患者，日本國內感染人數增至247人。 韓國當天雖然沒有確認的新增感染者，但是保健當局和醫療界對於中國的新冠病毒確診患者和死亡者劇增非常緊張。疾病管理本部13日表示，已向中國保健當局要求確認患者人數劇增。

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