中國確診患者暴增，韓國即將迎來留學生入境高潮，現在還不是放松的時候. February. 14, 2020 07:43. . 僅12日壹天，“新型冠狀病毒19”發源地中國湖北省就出現了242人死亡、14840名確診患者。截止到前壹天，壹天的死亡人數還只是90人左右，現在壹下子超過了2倍，壹天新增確診人數增加了近10倍。這讓隨著最近新增患者數呈減少趨勢而壹度擡頭的樂觀論黯然失色。至此，全中國累計死亡1355人，確診近6萬人。 中國保健當局對此解釋說：“這是對確診標準進行修改的結果。”說是將在過去臨床診斷中被分類為疑似患者的患者變為確診，以便及早治療。香港等中華圈媒體壹直認為，與武漢地區的患者和死亡人數相比，政府官方統計數字偏小，不斷提出“隱瞞論”“少報論”。但是直冇新型冠狀病毒疫情出現兩個月後，才決定改變方針，事實上這使得此前中國保健當局公布的數據無法令人相信。更何況，死亡人數暴增不能歸咎於統計標準的變更。更有不少人指出，中國醫療體系已經到了崩潰狀態。 武漢肺炎發源地的事態如此惡化，面對新學期即將到來的國內大學城，中國留學生問題成了燃眉之急。正在韓國留學的中國留學生達7.1萬多人（以去年4月為準）。教育部表示，留學生管理監督的主體是大學當局，指示各大學進行現狀把握和為期兩周的自行隔離措施，但是事實上各大學束手無策。據教育部透露，自新型冠狀病毒事態發生後的上個月21日至本月3日的兩周時間裏，共有9582名中國留學生入境。 大部分大學都把開學日期推遲了兩周，出臺了宿舍分離收容對策，但有人指出這不太現實。據悉，部分大學的中國留學生人數遠遠多於宿舍可收容人數，或為了隔離中國學生而不得不把韓國學生趕走。租房自住的留學生則無法管理和監督。教育部長俞銀惠昨天要求17個市、道的知事出面協助，把難以在宿舍收容的中國留學生安置在地區設施裏，這不能不說是遲來的回應。 不少人擔心，如果象牙塔內發生感染，數萬人共同運營的大學可能會癱瘓。雖然要克制對新型冠狀病毒有過度的不安，同時也不能掉以輕心。放在我們面前的難題是，既要防範萬壹事態，最大限度提高警戒程度，同時也要考慮到對經濟產生的影響，維持日常工作。

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