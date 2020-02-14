“韓國怪物”柳賢振的新搭檔捕手. February. 14, 2020 07:43. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 柳賢振(33歲)在2019賽季效力洛杉磯道奇隊時與老炮手拉塞爾•馬丁(37歲)一起搭檔時威力最大化。馬丁在柳賢振出場的29場比賽中的20場比賽中戴上了面罩(出任捕手)。上賽季以平均責任失分(ERA)2.32的成績占據美國職業棒球大聯盟全體球員首位的柳賢振在馬丁接球時以平均責任失分1.52的成績發揮得尤其出色。 今年賽季在“新東家”多倫多藍鳥隊，柳賢振會與誰進行配合呢？年輕接球手丹尼•詹森(25歲)成為了有力的接投手組候選人。詹森通過馬丁提前了解了柳賢振，正在下功夫。目前正參加在美國佛羅裏達州達尼丁舉行的多倫多春季集訓的詹森說：“我問過馬丁(柳賢振)喜歡什麽。聽到很多有趣的故事。如果我想進一步了解柳賢振，我打算再次聯系馬丁。”來自加拿大的馬丁從2015年到2018年一直在多倫多效力。他與2018年在多倫多出道的詹森是捕手前後輩關系。當時接受采訪時，馬丁對詹森的評價是，“他是一個讓人非常想幫助他，希望他表現好的球員。如果詹森需要我的幫助，我想我會隨時提供幫助。” 詹森被評價為“防守型捕手”，他的防守能力很強。2019賽季，他的擊球率雖然只有0.207，但防守能力得到了認可，107場比賽打了384局，占據了主力捕手的位置。柳賢振與Framing能力很強的馬丁有著美好的回憶。馬丁擁有全聯盟頂級的Framing能力，上賽季，他以53.1%的概率對進入“陰影區”(經過好球區的球道)的球被判定為好球，名列該領域聯賽第四位。詹森也是出道2年，因此擁有了不錯的Framing能力。詹森的“陰影區好球”比率為50.2%，排在聯賽第22位。特別是，對以右撇子為標準的貼身投球，他以70.5%的概率(聯賽第9位)創造了好球，而這是柳賢振的外切快速球主要瞄準的地方。 25歲的裏斯•麥奎爾與詹森爭奪主力接球手的位置，目前麥圭爾面臨著在主力競爭中落馬的危險。據當地媒體13日報道，麥奎爾當地時間8日在達尼丁因涉嫌從事色情活動遭到逮捕。據悉，麥奎爾在自己的車內露出部分身體。截止到去年，麥奎爾在2年內作為替補擊球手出場44次，取得了0.297的擊球率、7個本壘打、15打點、得19分的成績。對此，多倫多俱樂部方表示：“我們知道，麥奎爾最近卷入了一起不光彩的事件。但從尊重法律程序的角度出發，我不會再提及此次事件。”

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