外媒：“S20，不亞於《寄生蟲》獲奧斯卡獎”. February. 13, 2020 07:58. by 林賢錫 lhs@donga.com. “不只是電影《寄生蟲》包攬奧斯卡多個獎項令我驚訝。三星新公開的Galaxy Z Flip也令人震驚。” 這是美國有線電視新聞網（CNN）當地時間11日對三星電子新型折疊屏智能手機的評價。正如韓國電影《寄生蟲》包攬奧斯卡多個獎項震驚全世界壹樣，主要外媒對三星電子當天在美國舊金山公開的Galaxy S20和Galaxy Z Flip好評如潮。 受到外媒好評的部分主要是相機和電池等三星電子特有的硬件技術。三星電子在此次公開的Galaxy S20 Ultra上搭載了1.08億像素相機和最大可放大100倍的變焦功能。《華盛頓郵報》在介紹相機性能時稱：“Galaxy S20 Ultra可以拍攝距離舊金山碼頭附近1.5英裏（約2.4公裏）以外的惡魔島。”權威信息技術媒體“Phone Arena”評價稱：“現有的智能手機攝像頭在拍攝動作多的足球比賽等時，無異於無用之物，但此次Galaxy S20有所不同。”可以用Galaxy S20 Ultra拍攝8K視頻。 Galaxy Z Flip也受到了好評。美國信息技術媒體Cnet提到了Galaxy Z Flip可以折疊20萬次以上，並介紹稱，“比起相似的競爭產品，三星在技術上更為出色”。 美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）說，“競爭對手蘋果今年9月才計劃推出5G機型，而Galaxy S20則是比這早半年的5G機型”，指出了Galaxy S20的差異化賣點。三星電子計劃從下月6日起在全球市場陸續推出Galaxy S20系列。

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