日本遊輪感染者暴增，韓國政府應積極考慮接回14名國民. February. 13, 2020 07:57. . 昨天，停泊在日本橫濱港的遊輪上又確診了39名新型冠狀病毒感染者。在5日確診首批10名患者後，僅壹周時間確診者就達到了174名，疫情在迅速擴散。船上有包括1200多名日本人在內的56個國家的3700多人，包括9名乘客和5名乘務員在內，有14名韓國國民也在船上被隔離。 據悉，韓國人乘客尚未受到感染。因此，很多人呼籲在感染前盡快將其接回國內，但政府前天表示，沒有接回計劃。政府認為，日本政府正在采取適當措施，感染病原則上要在相關地區進行控制和治療，因此，關於接回國民的討論還為時尚早。 日本政府2日首次得到有感染者上船而後下船的通報後，幾天裏都沒有限制乘客出行，對擴散置之不理。而且在對全體乘客進行檢查的問題上也出現了混亂，目前也只對有感染癥狀或與確診患者有過密切接觸的人進行了檢查。日本政府解釋說，目前沒有把遊輪內的感染者人數計入本國感染者之內，如果包括在內，其感染人數將上升到僅次於中國，擔心因此對旅遊、經濟等造成打擊。 據說，雖然感染者不斷湧現，但1000多名乘務員卻在狹窄的空間裏準備乘客的飲食，並壹起使用衛生間。只是與外界隔絕，對船內感染卻置之不理。在日本國內，指責的輿論之聲也很高，印度籍乘務員向本國總理求救，乘客和乘務人員都在度過危險而艱難的時間。 韓國政府也應該從保護本國國民的立場出發，敦促日本政府采取更加積極的對策，如果日本不積極，就應積極推動接回韓國。政府認為目前其他國家還沒有接回計劃，而且也擔心在轉移過程中出現傳染。但是考慮到韓國的醫療水平，可以更加積極地站出來。有關區域管制原則也是在有適當的應對時才說的。本國國民連感染檢查都沒有得到，被放在船內不管，這種情況下，通過領事館進行監控，是過於消極的應對。

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