“劇版《寄生蟲》的主角是誰......”全球粉絲早已撲通撲通. February. 13, 2020 07:57. by 李?? baltika7@donga.com. “奉俊昊導演心中早有計劃了。” 奉俊昊憑借電影《寄生蟲》獲得第92屆奧斯卡金像獎4冠王，他的下一步行動吸引了全世界的目光。奉俊昊計劃，在美國完成剩下的采訪和個人日程後，最快於下周初回國。奉俊昊將於19日上午11時在首爾中區威斯汀朝鮮酒店與之前回國的Barunson E&A代表郭信愛、宋康昊演員等一起舉行正式記者見面會。 首先，大家非常關註包攬戛納電影節和奧斯卡獎的大師的步伐和下一部作品。5月31日通過美國TNT播出的劇版《雪國列車Snowpiercer》將充分享受奧斯卡效應。原作電影《雪國列車》中的蒂爾達•斯文頓和宋康昊的角色分別由飾演詹妮弗•康納利和戴維德•迪格斯飾演。 電影《寄生蟲》也確定將翻拍成電視劇。這部作品將在以《權力遊戲》、《新聞室》、《切爾諾貝利》而聞名的HBO電視臺播出。奉俊昊將和曾執導過《大空頭》和《副總統》等影片的導演亞當•麥凱共同負責制作。奧斯卡獲獎後，電視臺方面決定公布具體的制作計劃，至於劇版《寄生蟲》將以何種形式公之於眾，早在奧斯卡頒獎典禮前就引起了影迷的好奇。 奉俊昊上月接受美國媒體采訪時表示：“雖然電影只能限定兩個小時，但很多故事認為，電影場面之間可能會發生。我想用五六個小時自由地去探險這種想法。”對於劇版《寄生蟲》，奉導演還以英格瑪•伯格曼導演的電影《芬妮與亞歷山大》為例。在第56屆奧斯卡頒獎典禮上，該作品囊括了包括最佳外語片在內的4個獎項，分別被制作成劇版和劇場版兩個版本。奉俊昊導演談到了“家政主管文光(李靜恩飾)的臉上為什麽有淤青？“樸太太(趙汝貞飾)和敏赫(樸敘俊飾)的秘密關系”等電影中沒有拍出來的微妙關系和敘事。 全世界粉絲圍繞電劇版《寄生蟲》的選角意見紛至沓來。好萊塢媒體《最後時限》報道說，“雖然距離挑選角色還有很長的路要走，但馬克•拉法羅主演的傳聞仍在繼續。”在社交網絡服務(SNS)上，也有人擔心把有色人種角色換成白人演員的“洗白”。有網友留言稱“應該選亞洲演員來出演”“如果背景是美國，就應該選各種各樣的人種”。 奉俊昊在獲得奧斯卡獎後舉行的韓國記者座談會上，提及了下兩部電影作品。他說，這兩部作品分別是以描述首爾市中心發生的獨特恐怖狀況的韓語電影和2016年在倫敦發生的真實故事為背景的英語電影，從兩年前開始已著手準備。預計英語電影將分別在英國和美國各拍攝一半。對此，在互聯網上出現了“英國倫敦高層公寓—格倫費爾塔大火災(實際事件發生在2017年)”等推論。CNN報道稱，“對於下一部作品的提問，奉導演省略了詳細的說明，並表示‘心中早有計劃。這是我自己的事情’。”

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