戰勝惡評的名畫. February. 13, 2020 07:59. by 美術評論家 /. 壹對看似農夫的男女站在白色房子的映襯下。手持鐵絲的男生壹臉不高興地盯著觀眾，而身穿圍裙的女生則用擔心的眼神望著旁邊。雖然不知道他們為什麽以這樣的表情站著，但是這幅畫給美國艾奧瓦州出身的無名畫家格蘭特·伍德帶來了世界級的名聲。 畫中的模特是畫家的妹妹和主治醫師牙醫。當時模特的年齡分別為30歲和62歲。畫家可能畫過父親和女兒，但這幅畫長期以來被理解為壹對夫妻的肖像畫。背景裏的白色房子是畫家在艾奧瓦州的實際上的家，是仿照歐洲哥特教堂建築建造的典型的美式農家住宅。伍德將這幅畫拿到1930年芝加哥美術館的年度展覽會上展出。畫作壹經公開，公眾和部分評論家紛紛稱贊，但著名評論家們卻惡評如潮。 《西方美術史》的作者兼美術史權威的H·W·詹森將伍德的畫作比喻為受到希特勒政權支持的畫作，並表示，“藝術家和批評家們應該警惕大眾的意見”。著名評論家克萊門特·格林伯格也直言不諱地予以蔑視，稱之為“優秀的抽象畫家的失敗畫作”，比伍德的“最華麗的成功之作更為有趣”。20世紀30年代立體派和超現實主義是畫壇的主流，後來抽象表現主義取代了它，在評論家們眼裏，這幅畫應該是落後於時代的地方畫家的畫作。 但是大眾卻熱衷於鄰裏般的畫中兩個人物的魅力。戰勝艾奧瓦州貧瘠環境的誠實勤勞的農夫，通過努力取得樸素成功的美國人，頑固而保守的鄉下人，勉強壓抑著惡意感情的夫婦，生活在充滿虛張聲勢的家裏的人們等等，伴隨著各種解釋，湧現了諸多仿制品和復制品，邊緣畫家的作品成了“美國人的象征”。最終，最高權威人士的惡評也沒能戰勝大眾的支持和狂熱。

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