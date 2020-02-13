下班也要看臉色...MLB新人金廣鉉：“全新的環境，有點緊張”. February. 13, 2020 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 迎來加入美國職業棒球大聯盟春季集訓第二天的聖路易斯紅雀隊的金廣鉉(32歲)不愧是“大齡新人”。號令KBO聯賽的記憶都是過去的事情。他也是主教練眼中的新人之一。自己也很清楚。這再次讓人想起13年前的2007年，他剛剛高中畢業，在職業賽場上闖蕩時的初心。12日，在美國佛羅裏達州朱庇特的羅傑迪恩球場見到的金廣鉉掩飾不住激動的心情，說“全新的環境，有點緊張”。 夢想已久的美國職業棒球大聯盟(MLB)的每一個細節都令人耳目一新。上下班路上也發生了突發事件。在與球隊匯合的第一天11日，他比預定時間(上午7點)早的6點半到達俱樂部，迎接他的是緊閉的大門。結束個人訓練和接受媒體采訪後，他還在看別人什麽時候下班。金廣鉉表示，“不是大聯盟第1年嗎？觀察氣氛後，同事們下班時自己才洗漱回家。聽說只要遵守時間、遵守規則就行了。” 當天他完成了首次候補投手投球訓練。他與以邀請選手身份加入訓練營的二流聯賽捕手何塞•古多伊組成接投手組，投了50個球。快速球和變化球以80~90%的力量投出。作為第一次候補投手投球訓練，算是投了很多球。投球後，通過翻譯與古多伊進行了一段時間的對話，金廣鉉說：“聽說球的旋轉能力稍微差一點。我會讓身體變得結實，使旋轉力和速度得到更好的提升。” 性格活潑的金廣鉉首先用英語和隊友們搭話，積極融入球隊。雖然大部分都是通過翻譯進行溝通，但是簡單的對話都是直接用英語進行。金廣鉉說：“很早開始運動，結束之後有大把業余時間。應該學習英語，以便進行日常對話。”他還被隊友們稱為“KK”。在首字母“KKH”中取了兩個字母。金廣鉉說：“在棒球中K不意味著三振嗎？這既是一個好的含義，也是隊友們很舒服的稱呼，讓我也能很親切地靠近他們。” 當天，金廣鉉還介紹了在加入聖路易斯隊之前，從老東家SK隊隊友那裏收到的花鞋禮物—崔正的球棒。由於沒有指名擊球手制度，投手也可以進入擊球席，因此，金廣鉉在本賽季必須消化擊球科目。在KBO聯賽中，金廣鉉以替補擊球手的身份取得了2次有效擊球、無安打、1打點、1個四壞球上壘、1三振的成績。金廣鉉表示，“將接過著名選手的球棒，用10把來還。我開玩笑說‘我要轟出三記本壘打’，如果擊中球，我會全力奔跑到1壘。” 金廣鉉的熱身賽出場日程也已確定。他將於23日在羅傑迪恩球場舉行的與紐約大都會隊的比賽中出場。由於這是球隊本賽季的第一次實戰，因此分量不輕。金廣鉉預計會打2局左右。在此之前的15日和19日他將分別進行候補投手投球和現場投球(在打席安排擊球手像實戰一樣進行的投球)。

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