美國民主黨競選：桑德斯以微弱優勢贏得新罕布什爾州勝利，布吉蒂格排名第二. February. 13, 2020 07:57. by 曼徹斯特=常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 當地時間11日，在美國民主黨總統候選人競選的第二個關口——新罕布什爾州預選中，參議員伯尼·桑德斯（79歲）以1.5%的優勢領先印第安納州南本德市市長皮特·布吉蒂格。在3日舉行的艾奧瓦州黨員大會上，布吉蒂格以0.1%的優勢戰勝桑德斯，預計兩名候選人之間的競爭將持續下去。 當天，桑德斯獲得25.9%的支持率，領先布吉蒂格（24.4%）。接下來是參議員艾米·克洛弗薩（60歲）和參議員伊麗莎白·沃倫（71歲），分別占19.7%和9.3%。 桑德斯是與新罕布什爾州相鄰的佛蒙特州選區參議員，在2016年新罕布什爾州競選中獲得了60.1%的壓倒性支持。不過，布吉蒂格的風頭正勁，加上具備出色辯論能力的克洛弗薩，這次桑德斯是勉強保住了頭名。有分析稱，雖然他雪洗了艾奧瓦州的遺憾，但並不具備今後能夠單獨領先的強大動力。新罕布什爾州人口只有約136萬，但卻是50州中第壹個能夠舉行預選的州。與只有黨員才能投票的黨員大會相比，這裏很好地體現候選人參加正式選舉的競爭力。

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