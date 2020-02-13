“有人說他蓋房子只需要53顆，而不是一袋釘子”. February. 13, 2020 07:58. by 金哉希 jetti@donga.com. “有說說他蓋房子的時候只需要53顆，而不是一袋釘子。” 在奉俊昊導演(51歲)的電影《雪國列車》中飾演“柯蒂斯”的好萊塢演員克裏斯•埃文斯在2013年的一次采訪中這樣描述了奉俊昊導演的拍攝方式。也就是說，他知道如何精準地拍攝，並定好了所有的鏡頭。埃文斯說，“拍攝兩人對話的場面時，一般都是全景拍攝(將兩人都拍下來)，然後在我這邊和對方那邊分別拍特寫，而奉俊昊導演只用一組鏡頭就完成了拍攝。”據說，當記者問他“不需要全景拍攝嗎”時，奉俊昊斬釘截鐵地說“不”。埃文斯說：“奉俊昊導演的腦子裏已經有了一個電影拍攝程序記事板，完成剪輯後就能直接進入拍攝狀態。幾乎是天才(borderline genius)。” 與《雪國列車》結緣的著名海外演員一致認為，與奉俊昊的合作是一次“獨特”“新鮮”的經歷。 英國演員約翰•赫特爵士在《雪國列車》中出演了平息下層民叛亂的聖子“吉列姆”一角，2014年他在接受澳大利亞媒體采訪時表示，“和蒂爾達•斯文頓拍完戲後我們一致認為，(除奉導演外)不再想和其他導演合作了。奉導演精準地拍攝了他在銀幕上想讓觀眾們看到的場面。” 演員們不拘一格，真誠地溝通，高度認同奉導演的品性。被稱為奉導演的“禦用演員”的宋康昊在1997年擔任無名戲劇演員時，曾參加過某電影的短節目試鏡，但最終落選。當時擔任助理導演的奉導演給他留下了很長一段傳呼機語音留言。宋康昊表示：“當時已經決定出演奉俊昊導演的電影。”5年後，他們共同創造了《殺人回憶》。 出演電影《玉子》的斯文頓在2013年為宣傳《雪國列車》訪韓時曾表示：“奉導演擁有細膩而又權威的奇妙氣質，他具有吸引人的力量。拍攝現場就像腦子裏裝著百科全書一樣，他知道所有答案。”

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