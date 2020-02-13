文在寅呼籲“消除不安，恢復日常活動”. February. 13, 2020 07:58. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統12日就新型冠狀病毒感染癥表示：“消除過度的不安感，重新活躍日常活動，特別是經濟活動和消費活動，是（搞活經濟的）根本性對策。” 文在寅當天在前往首爾南大門市場，與商人共進午餐，並表示，“國民太過於萎縮，躲避傳統市場，對於國民生活和民生經濟沒有很大幫助。”文在寅繼9日前往忠南牙山溫陽溫泉市場後，時隔3天再次來到市場。他的目的是喚起對新型冠狀病毒事態導致經濟心理萎縮的警惕，努力提高經濟活力。 在午前之前，文在寅戴著口罩進入市場，恢復此前訪問現場時省略的握手環節，對商人們予以鼓勵。文在寅先進入壹家銷售釜山魚餅的商鋪，問道：“釜山魚餅很有名，生意有多難做？”商人答道：“走動的人本身就很少。生意不好做。”壹家人參店的商人說：“與新型冠狀病毒事態之前相比，中國遊客好像減少了70%以上。”文在寅再次問道：“不是減少到70%，而是幹脆減少了70%，只有30%吧？” 文在寅表示，“我很擔心，所以來看看妳們”，“希望我們的到來能夠成為力量。政府會盡全力支持小工商業者、個體戶，情況會穩定下來，讓我們壹起加油，壹起克服。”部分商人直接走開進了店鋪。青瓦臺認為，新型冠狀病毒新確診患者的增加趨勢已經緩解，已然度過了難關，計劃集中制定激活經濟的對策。

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